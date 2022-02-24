Fatih Tezcan'dan Türkiye'yi kötüleyenlere çıkış: Yardımcı olur musunuz?

Rusya - Ukrayna gerilimi savaşa döndü ve tüm dünya iki ülkenin çatışmasına kilitlendi. Zamanında Türkiye'yi küçük görerek 'Rüyanda bile Türkiye'de olmak çok kötü' ifadeleri ile paylaşımda bulunan sosyal medya kullanıcısına Fatih Tezcan'dan cevap geldi.

Gerilimlerin sonucunda patlak veren Rusya - Ukrayna savaşı uzaktan yakından herkesi etkilemele başladı. Zamanında Türkiye'de olmaktan mutlu olmayan sosyal medya kullanıcısı 8 ay önce 'Rüyanda bile Türkiye'de olmak çok kötü' sözlerini paylaşmıştı. Rusya - Ukrayna savaşı başladıktan sonra ise 'Öğrenciler olarak tahliye uçuşu bekliyoruz' paylaşımında bulundu.

Rüyasında Türkiye'de olmaktan şikayetçi olan sosyal medya kullanıcısı şimdi ise Türkiye'ye gelmek için can atıyor. Bu duruma tepki gösteren Fatih Tezcan sosyal medya hesabından 'Türkiye'yi rüyasında bile görmemesine yardımcı olur musunuz?!' ifadelerine yer vererek Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın resmi hesabını etiketliyerek paylaşımda bulundu.

İşte Fatih Tezcan'ın o paylaşımı;

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