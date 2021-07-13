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TIMETURK / GÜNDEM / Fatih Terim'den Yunanistan'ın tutumuna tepki

Fatih Terim'den Yunanistan'ın tutumuna tepki

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 'İki taraf da yapılan test sonuçlarını kabul ediyor ama bizden hızlı bir test istediler. Nedenini sorduysak da 'uygulamaya başladık' dediler' açıklamasında bulundu.

47 Dakika Önce
2021-07-13 00:44:06
Fatih Terim'den Yunanistan'ın tutumuna tepki

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Terim'in açıklamaları şöyle:

Takdir edersiniz Galatasaray, uluslararası kuralları çok iyi bilen bir kulüptür. Özellikle Avrupa ve dünyadaki tüm maçlarda bu tecrübeyi en fazla edinen kulüplerdendir. 24 saat önce hepimiz test olduk. Hepimiz elimizdeki testlerle gittik.

İki taraf da yapılan test sonuçlarını kabul ediyor ama bizden hızlı bir test istediler. Nedenini sorduysak da 'uygulamaya başladık' dediler.

Dostluk maçları dostlarladır. Yapılan davranış, dostça bir davranış değil. Dönme kararımızın daha doğru olduğunu düşündük.

Dönme kararımızı almamızla birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Dışişleri Bakanımız, Spor Bakanımız, Büyükelçimiz ve Başkonsolosumuz hemen bize ulaştı.

Pasaportlarımızı istediler. Sorduğumuzda deport edeceklerini söylediler. Biz pasaportlarımızı vermedik.

Biz her sene Yunanistan'a gidiyoruz, yine gideceğiz. Ben yine söyleyeceğim, Türkiye'nin misafirperverliği hiçbir kimsede yok.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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