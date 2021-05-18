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Fatih'te kolonları çatlayan bina boşaltıldı

Fatih'in tarihi mahallelerinden Ayvansaray'da bulunan 5 katlı bina, kolonlarının çatlaması üzerine tahliye edildi.

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18.05.2021 18:50:28
Fatih'te kolonları çatlayan bina boşaltıldı

Alınan bilgiye göre, Tarihi Yarımada'da sur içinde kalan mahallelerden biri olan Ayvansaray Sulu Sokak'taki 5 katlı apartmanın kolonlarında, henüz belirlenemeyen nedenle çatlak oluştu.

Durumun fark edilmesi üzerine apartman sakinleri binayı boşalttı.

Binada 10 dairenin bulunduğu, 7'sinde vatandaşların ikamet ettiği belirtildi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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