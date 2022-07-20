DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,5861 ₺

EURO

17,8933 ₺

ALTIN

962,55 ₺

BİST

2.525,20 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Fatih'te asansör kabininde ceset bulundu

Fatih'te asansör kabininde ceset bulundu

Fatih'te bir iş merkezinde, kullanılmayan asansör kabininde erkeğe ait ceset bulundu.

1 Saat Önce
2022-07-20 19:24:24
Fatih'te asansör kabininde ceset bulundu

Unkapanı Atatürk Bulvarı'ndaki iş merkezinde, saat 12.00 sıralarında bir çalışan, kullanılmayan asansörün içinden koku geldiğini fark etti. Asansörün kapısı açıldığında kabinde ceset görüldü. İş merkezi çalışanları polise haber verdi. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

62d7f18e50acca2020a9cfc8

İtfaiye ekipleri asansör kabininin düşmemesi için tedbir alırken, sağlık ekipleri cesedi inceledi. Erkeğe ait ceset cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

62d7f18e50acca2020a9cfcb

İş merkezinde çalışan Sıddık Metin, "Asansörden koku geldiğini fark ettik. Büyük ihtimalle yukarı katta kalan tinercilerden biri. Defalarca asansör kapısını kapatmamıza rağmen, söküp götürüyorlardı. Yanan yerde yatıyorlardı. Sahibini de defalarca uyarmıştık." dedi. DHA

.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş