Fatih Portakal ve Özlem Gürses kararını verdi! ‘Türkiye’nin Yüzyılı’ programına kimler katılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günü açıklayacağı “Türkiye Yüzyılı” programı için davetli gazetecilerden Fatih Portakal, programa katılacağını açıkladı. Özlem Gürses ise ‘başka sefere’ dedi. İsmail Saymaz ve Çağlar Cilara’nın da katılmayı planladığı öğrenildi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı “Türkiye Yüzyılı” programı için Erdoğan'ı ve hükümeti, yazılarında sık sık eleştiren gazeteciler de davet edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu cuma açıklayacağı “Türkiye Yüzyılı” programına gazeteciler; Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Doğan Şentürk, Özlem Gürses, Çağlar Cilara, İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal, Taha Akyol, Deniz Zeyrek ve Akif Beki de davet edilmişti. Listedeki en çok merak edilen isimlerden Fatih Portakal ve Özlem Gürses'in kararı belli oldu.

PORTAKAL: KATILACAĞIM

Fatih Portakal, Youtube videosunda konuya ilişkin açıklamasında programa katılma kararı aldığını açıklayarak şunları söyledi:

“Ben, Allah'tan bir mani gelmezse katılırım çünkü hafta sonu Sabancı Holding'e 29 Ekim haftasında pazar günü önemli bir etkinliğimiz var Çanakkale'de cumhuriyet seferberliği ile birlikte gerçekleştireceğiz ama katılmayı düşünüyorum. Hamza Bey'e şunu söyledim ben gazeteci kişiyim sizi eleştiriyorum. Politikalarınız bana ters geldiği için sizi eleştiriyorum ama hiçbir tarafın arka bahçesi değilim. Hiçbir tarafa da ne yandaşın ne candaşın sadece çıplak gözlerimle o atmosferi görmek istiyorum. Heyecanınızı partililerin heyecanını nedir. Onu kendim görüp özümsemek istiyorum.”

GÜRSES: BU KEZ GİDEMİYORUM

Özlem Gürsesise , "Bu kez gidemiyorum, bir kez daha davet gelse giderim" dedi. Gürses, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın basın kartını iptal ettiğini söyleyerek, "İletişim Başkanlığı benim Basın Kartımı iptal ettiği için ben o salona nasıl gireceğim?' dedim. Onlar da dediler ki biz girişleri ayarlayacağız" ifadesini kullandı.

Gürses kendi Youtube kanalındaki yayınında, AKP'den kendisine gelen davete ne yanıt verdiğini açıkladı. Gürses şu ifadeleri kullandı:

"Ertuğrul Özkök, Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Taha Akyol, Çağlar Cilara, Yavuz Oğhan, Deniz Zeyrek, Doğan Şentürk, İlker Karagöz, Çiğdem Toker'in de davet edilmiş olduğunu öğrenmiş oldum. Bu listenin aralarında bulunmak için ben bir şereftir. Nitelikli gazeteci buradaki isimlerin tamamı. Özkök New York'ta olduğu için katılamayacağını belirtmiş, Taha Akyol önceden ayarlanmış bir başka programı olduğu için, İsmail Saymaz ve Çağlar Cilara sanırım gidecek. .