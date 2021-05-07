Fatih Erbakan: İktidarın görevi işsizlere iş bulmaktır

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'İktidarın görevi halkın alım gücünü, refah seviyesini artıracak adımları atmaktır. İşsiz milyonlara iş imkânı sağlamaktır' dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptığı yazılı açıklamada, peş peşe gelen intihar haberlerinin ülkeyi derinden sarstığını, bunun Milletimizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik sorunların boyutunu ve bu sorunların ortaya çıkardığı ruhsal ve psikolojik yıkımın etkisini ortaya koyduğunu söyledi.

Artan intihar vakaları

Açıklamada, “Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı rapora göre 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yaşanan intihar vakaları sayısal ve oransal olarak da artmaktadır. 2009-2019 yılları arasında, 10 yılda kayıtlara geçen intihar sayısı maalesef 35 bine yaklaşmıştır. Yine TÜİK verilerine göre bu intiharlar arasında 'ekonomik sebepli' olanlar birinci sırada yer almaktadır. Kayıtlara 'aile geçimsizliği', 'geçim zorluğu', 'ticari başarısızlık' olarak geçen sebeplerin tamamı ekonomik sıkıntıların intihar vakalarındaki etkisini göstermektedir. Bu intiharlar, yıllardır üretime ve istihdama dayalı olmayan, borçla, krediyle, yüksek faiz getirisi için ülkeye giren sıcak para ile yürütülen ekonominin ağır sonuçlarıdır. Özellikle son 1 ayda yaşanan tüm intihar vakalarının nedeninde, pandemi süreciyle birlikte ağırlaşan hayat şartları ve ekonomik sıkıntılar bulunmaktadır" ifadeleri yer aldı.

‘İşsizliğe karşı ekonomik ve sosyal tedbir'

'Önce Millet' anlayışına geçilmesinin gerekli olduğunu kaydeden Erbakan, "İktidarın görevi halkın alım gücünü, refah seviyesini artıracak adımları atmaktır. İşsiz milyonlara iş imkânı sağlamaktır. Hem ekonomik açıdan, hem de manevi açıdan insanımızı intihara sürükleyen sebeplerin ortadan kaldırılması, refah seviyesi yüksek, manevi açıdan donanımlı bir toplumsal yapının oluşturulması bir iktidarın en önemli görevidir. Tek bir vatandaşımızın dahi hayatını sonlandıracak bir sona sürüklenmesinin önüne geçecek ekonomik ve sosyal tedbirleri almak iktidarın boynunun borcudur" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.