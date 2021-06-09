Fatih Erbakan: HDP'nin kapatılması en çok PKK'nın işine yarar

HaberTürk’ten Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “HDP'nin kapatılması bize göre en çok PKK'nın işine yarayacak. 'Gelin dağda silahla mücadele edelim’ diyecek” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yargıtay tarafından kapatılma istemiyle iddianame hazırlanan HDP'nin kapatılmasına karşı olduklarını söyledi.

Erbakan, “HDP'nin kapatılması bize göre en çok PKK'nın işine yarayacak. 'Gelin dağda silahla mücadele edelim' diyecek” dedi.

HaberTürk'ten Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Erbakan, "Parti kapatmalarına nasıl bakıyorsunuz, HDP'nin kapatılması gerekir mi?" sorusunu şöyle yanıtladı;

"Çok açık ve net HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Biz parti kapatmalardan en çok mağdur olan partiyiz. 5 partimiz kapatılmış. Parti kapatılmasını desteklememiz mümkün değil.

HDP'nin üst yönetici kadrosunun zihniyeti tabii ki bizimle örtüşmüyor. Partileri millet kapatıp, millet açmalı. Birkaç yüz kişinin suçundan dolayı oy veren 6 milyon insanı, teşkilat mensubunu, sempatizanları, üyelerin hepsini zan altında bırakıp, cezalandırıyorsunuz.

Suçu kim işlediyse yasalar çerçevesinde onlarla ilgili işlem yapılmalı. HDP'nin kapatılması bize göre en çok PKK'nın işine yarayacak. 'Gelin dağda silahla mücadele edelim' diyecek."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.