DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kibariye aldatıldı mı ? Eşi başka birisi ile görüntülendi
Zelenskiy: Rusya'nın çektiği asker sayısı yetersiz
'ABD, Türkiye'ye yönelik yaptırımlardan vaz geçiyor' iddiası
Hibe desteği başvurusu bitti mi? Esnaf hibe desteği başvurusu son gün ne zaman?
Farah Zeynep Abdullah kimdir? I Hangi dizilerde oynamıştır?
Müsilaj balıkları zehirler mi?
Türkiye dijital reklamda Avrupa'yı geride bıraktı
Kosova Başbakanı'ndan Bosna Kasabı Maldiç'le ilgili açıklama
FETÖ ve 'Ali Koç'a düşen görev'
The Economist Endeksi’ne göre 'en yaşanabilir şehir'
El Salvador nerede? El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele kimdir?
ANALİZ: ‘Amerikancı mahfiller’, Erdoğan-Biden buluşmasını doğru anladı mı?
Yılmaz Özdil'i isyan ettiren işten çıkarma!
Ezgi Mola'dan başörtülü akademisyene destek
Dev banka binlerce kişiyi işten çıkaracak

Fatih Erbakan: HDP'nin kapatılması en çok PKK'nın işine yarar

HaberTürk’ten Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “HDP'nin kapatılması bize göre en çok PKK'nın işine yarayacak. 'Gelin dağda silahla mücadele edelim’ diyecek” dedi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
09.06.2021 08:46:36
Fatih Erbakan: HDP'nin kapatılması en çok PKK'nın işine yarar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yargıtay tarafından kapatılma istemiyle iddianame hazırlanan HDP'nin kapatılmasına karşı olduklarını söyledi.

Erbakan, “HDP'nin kapatılması bize göre en çok PKK'nın işine yarayacak. 'Gelin dağda silahla mücadele edelim' diyecek” dedi.

HaberTürk'ten Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Erbakan, "Parti kapatmalarına nasıl bakıyorsunuz, HDP'nin kapatılması gerekir mi?" sorusunu şöyle yanıtladı;

"Çok açık ve net HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Biz parti kapatmalardan en çok mağdur olan partiyiz. 5 partimiz kapatılmış. Parti kapatılmasını desteklememiz mümkün değil.

HDP'nin üst yönetici kadrosunun zihniyeti tabii ki bizimle örtüşmüyor. Partileri millet kapatıp, millet açmalı. Birkaç yüz kişinin suçundan dolayı oy veren 6 milyon insanı, teşkilat mensubunu, sempatizanları, üyelerin hepsini zan altında bırakıp, cezalandırıyorsunuz.

Suçu kim işlediyse yasalar çerçevesinde onlarla ilgili işlem yapılmalı. HDP'nin kapatılması bize göre en çok PKK'nın işine yarayacak. 'Gelin dağda silahla mücadele edelim' diyecek."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş