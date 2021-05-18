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Fatih Erbakan'dan yazılı açıklama: Kudüs, İslam toprağıdır ve öyle de kalacaktır

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Kudüs, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın şehri, tüm Müslümanların kılıç hakkıdır. Dolayısıyla İslam toprağıdır ve öyle de kalacaktır' dedi.

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18.05.2021 20:32:00
Fatih Erbakan'dan yazılı açıklama: Kudüs, İslam toprağıdır ve öyle de kalacaktır

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs'ün 3 dinin temsilcisinden oluşan bir komisyon tarafından yönetilmesi teklifine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Kudüs'ün üç dinin ortak merkezi olması yönünde bir baskının Birleşmiş Milletler ilk kurulduğunda da yapıldığını hatırlatan Erbakan, "Ancak bu teklif o dönem Filistinli Müslümanlar tarafından şiddetle reddedilmiştir. Bunun üzerine İsrail, kaba kuvvetle işgallere başlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla aslında siyonistlere karşı Müslümanların vermiş oldukları haklı mücadeleye rağmen, Hıristiyanların da yönetime dahil edilmesi suretiyle, Hıristiyan dünyasına, mülkiyette ve yönetimde hukuksal haklar edinmeleri teklif edilmektedir. Müslüman toprağı olan Kudüs'ün sadece Yahudiler yetmez, Hıristiyanlar tarafından da bölüşülmesi istenmektedir. Teklif edilen yeni statü ile Ortadoğu'da, Vatikan'a önemli bir siyasî etkinlik kazanma fırsatı sunulmaktadır" diye konuştu.

‘Kudüs İslam toprağıdır, öyle kalacaktır'

Söz konusu teklifin Müslümanların meşru hak ve hukuklarını erozyona uğratacağını ifade eden Erbakan, "En kritik noktada orada mücadele verenlerin şevklerini kıran bir açıklama olmuştur. Böylesi bir yaklaşım talihsiz olduğu kadar, Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanlığı doğrultusunda görevi çoktan verilmiş bir misyonun devamı olarak da algılanmaktadır. Kudüs davasıyla, bugüne kadar sayısız şehit verilerek yapılan mücadeleyle bağdaşmayan böyle bir söylem asla kabul edilemez. Türkiye asla böyle bir misyonun parçası olmamalıdır. Kudüs, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın şehri, tüm Müslümanların kılıç hakkıdır. Dolayısıyla İslam toprağıdır ve öyle de kalacaktır" dedi.

Yeniden Refah Partisi, resmi sosyal medya hesabından Genel Başkan Fatih Erbakan'ın yazılı açıklamasını paylaştı:

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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