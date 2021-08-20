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Fatih Erbakan'dan 'PCR testi' açıklamasına tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün kabine toplantısı sonrası duyurulan zorunlu PCR uygulamasına ilişkin tepkilerini dile getirdi

24 Dakika Önce
2021-08-20 16:30:57
Fatih Erbakan'dan 'PCR testi' açıklamasına tepki

Fatih Erbakan, Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "Sağlık Bakanı'nın “aşı olmayanlar düzenli olarak PCR testi yaptıracak” açıklaması talihsiz ve aşı olmaya zorlayıcı bir açıklama olmuştur.

Madem aşı olmuyorsun, öyleyse üç günde bir gidip sıraya girip test yaptıracaksın, bu şekilde hayat bir süre sonra çekilmez hale gelecek ve sonunda pes edip, aşı olup kurtulayım noktasına geleceksin.

Dolaylı da olsa, aşı olmaya zorlayıcı bu gibi dayatmalara karşıyız." ifadelerini kullandı.

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Erbakan, daha önce de aşı yaptırmayan vatandaşlara yönelik tutumları eleştirerek, "Aşı yaptırmayan 20 milyondan fazla vatandaşımız adeta dışlanma, aforoz edilme, vatan haini ilan edilme tehdidi ile karşı karşıya. Bu kabul edebileceğimiz bir durum değil." demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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