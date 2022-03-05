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TIMETURK / GÜNDEM / Fatih Erbakan’dan Kılıçdaroğlu çıkışı

Fatih Erbakan’dan Kılıçdaroğlu çıkışı

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 'Sayın Kılıçdaroğlu aday olurken, ikinci turda Tayyip Bey'den yana tavır alabiliriz' dedi.

3 Saat Önce
2022-03-05 10:09:29
Fatih Erbakan’dan Kılıçdaroğlu çıkışı

2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken partilerden de seçim açıklamaları gelmeye devam ediyor.

Ankara Masası kanalında Fatih Atik'in sorularını yanıtlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a, "Diyelim ki ilk turda cumhurbaşkanı seçilemedi. Seçimin ikinci tura kalması halinde hangi ittifaktan yana tavır koyarsınız?" diye soruldu.

Erbakan ise yanıt olarak "İkinci turda Tayyip Bey ile karşısında başka bir aday olursa, oradaki adayın yapısına, vaatlerine ve çizgisine bakmak lazım. Ancak tabii mesela Sayın Kılıçdaroğlu aday olurken, ikinci turda Tayyip Bey'den yana tavır alabiliriz" dedi.

Halkın, yolsuzluk iddialarının üzerine gidilmeyişinden duyduğu rahasızlığın İslamcı partilere tepkiye dönüştüğünü anlatan Fatih Erbakan, "Mesela Sakarya'da bir esnafa giriyor arkadaşımız, Selamün Aleyküm diyor, Esnaf; ben İslamcı partilere bundan sonra oy vermeyeceğim. Allah'tan biz Milli Görüş gömleğini çıkarttık dediler. Öyle olunca bu yapılanların Milli Görüş'e mal edilmesi doğru değildir diyoruz." ifadelerini kullandı. .

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