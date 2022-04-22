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Fatih Erbakan'dan emekli ikramiye tepkisi! 'Adaletin bu mu .... diyesi geliyor'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Bir tarafta 3 maaş, 5 maaş, 7 maaş birden alan parti bürokratları, maaşlarının toplamı ayda 150 bin-200 bin liraya ulaşan eski milletvekilleri, genel müdürler, diğer tarafta 1100 TL. emekli ikramiyesi… İnsanın ‘Adaletin bu mu AK Parti?’ diyesi geliyor.” dedi.

14 Dakika Önce
2022-04-22 15:15:51
Fatih Erbakan'dan emekli ikramiye tepkisi! 'Adaletin bu mu .... diyesi geliyor'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, 13 milyondan fazla emeklinin, önce umutlandırılıp sonra bayram ikramiyelerine zam yapılmamasına tepki gösterdi.

‘Sadece 3 ayda faize 77 milyar TL. ödendi'

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İktidarın sadece 3 ayda 77 milyar TL. faiz ödemesi yaptığını hatırlatan Genel Başkanı Erbakan yaptığı yazılı açıklamada, konu ile ilgili şunları kaydetti:

“Bilindiği üzere dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, emekliye bayramda ödenecek ikramiyede herhangi bir artış olmayacağını ve ikramiyenin 1.100 TL. olarak belirlendiğini açıkladı. Bir yanda 5 holdinge yıllık 48 milyar TL. ödeme, faize sadece 3 ayda tam 77 milyar TL. ödeme, bir diğer tarafta 10 milyonluk makam araçlarına binen bakanlarımız, diğer tarafta ise son 5 yılda sadece ‘yüzde 10' artan emekli bayram ikramiyesi… 54. Hükümet döneminde Erbakan Hocamızın işçiye memura verdiği yüzde 100'lük, yüzde 200'lük maaş zamları, BAĞ-KUR emeklisine yapılan yüzde 320'lik maaş zamları nerede, AK Parti iktidarının işçi, memur ve emekliye verdikleri nerede?!”

‘Emekli ikramiyesi enflasyona
göre 5000 TL. olmalıydı'

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‘Emekli bayram ikramiyesinin sadece enflasyon kaybını giderebilmek için dahi 5000 TL. olması gerekirdi.' diyen Fatih Erbakan, “Böyle bir ikramiye, asgari ücretin dahi çok altında maaş alan emeklinin biraz da olsa nefes almasına vesile olurdu. Matematik ortada, hesap ortada, adalet kavramı ortada ama bunların hiçbirisini göz önünde bulundurmayan bir iktidar da ortada…

Biz Yeniden Refah Partisi olarak en kısa zamanda geleceğiz ve ‘Önce Millet' anlayışıyla hem EYT mağduriyetlerini ortadan kaldıracağız ve hem de emekli maaşlarını ve emekli ikramiyelerini olması gereken seviyeye getireceğiz.” ifadelerini kullandı. .

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