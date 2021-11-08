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Fatih Erbakan'dan 'asgari ücret' açıklaması

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücret tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu

21 Dakika Önce
2021-11-08 21:38:24
Fatih Erbakan'dan 'asgari ücret' açıklaması

Fatih Erbakan, “Bu aralar bazı Sayın bakanların ‘Çalışanları enflasyona ezdirmeyecek asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gereklidir' mealindeki açıklamaları karşısında şu soruyu sormak gerek. 'Çalışanlarımızı hangi enflasyona ezdirmeyeceğiz? Özel sipariş Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonu mu” dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, 2022 yılı asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına günler kala 'asgari ücret' tartışmalarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bu aralar bazı Sayın bakanların ‘Çalışanları enflasyona ezdirmeyecek asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gereklidir' mealindeki açıklamaları karşısında şu soruyu sormak gerek. 'Çalışanlarımızı hangi enflasyona ezdirmeyeceğiz? 'Özel sipariş Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonu mu'. Artık çocukların dahi hissettiği yüzde 50 seviyesine dayanmış gerçek enflasyona mı ezdirmeyeceğiz?. Milletimizin ‘önce millet' anlayışına sahip, paylaşımda adaleti tesis edecek, ‘yaşanabilir Türkiye'yi hayata geçirecek Yeniden Refah iktidarına bir an evvel kavuşması hayati öneme sahiptir" ifadelerini kullandı. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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