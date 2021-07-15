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TIMETURK / GÜNDEM / Fatih Erbakan'dan '15 Temmuz' mesajı

Fatih Erbakan'dan '15 Temmuz' mesajı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 'Bugüne kadar çok acı tecrübelerle yoğrulan ve milli şuur sahibi olan milletimizin, bundan böyle darbe heveslilerine kolay kolay teslim olmayacağı 15 Temmuz kalkışması sırasında açıkça ortaya çıkmıştır' dedi.

3 Saat Önce
2021-07-15 14:04:38
Fatih Erbakan'dan '15 Temmuz' mesajı

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "Bugüne kadar çok acı tecrübelerle yoğrulan ve milli şuur sahibi olan milletimizin, bundan böyle darbe heveslilerine kolay kolay teslim olmayacağı 15 Temmuz kalkışması sırasında açıkça ortaya çıkmıştır" dedi.

Erbakan, 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. 15 Temmuz kalkışmasının amacının ülkeyi iç savaşa sürüklemek olduğunu belirten Erbakan, "Son olarak 15 Temmuz darbe kalkışmasını planlayanlar da, Ortadoğu'da 'Arap Baharı' süreci ve sonrasında meydana gelen gelişmelere rağmen bütünlüğünü koruyarak ayakta kalmayı başaran Türkiye'yi, kargaşaya ve hatta iç savaşa sürüklemek istemişlerdir" dedi.

"BİRLİK VE BERABİRLİĞİMİZİN DAİM OLMASINI DİLİYORUZ"

Erbakan, parti olarak her türlü darbe girişiminin ve oyunun karşısında olduklarını vurgulayarak, "Bugüne kadar çok acı tecrübelerle yoğrulan ve milli şuur sahibi olan milletimizin de bundan böyle darbe heveslilerine kolay kolay teslim olmayacağı 15 Temmuz kalkışması sırasında açıkça ortaya çıkmıştır. Bu vesileyle bir kez daha ülkemizin düşmanı iç ve dış mihrakların her türlü art niyetli planının bertaraf olmasını, ülke olarak bölünmez bütünlüğümüzün, millet olarak birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyoruz" ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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