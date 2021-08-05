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TIMETURK / GÜNDEM / Fatih Dönmez: Kemerköy Termik Santrali'nde ciddi sorun yok

Fatih Dönmez: Kemerköy Termik Santrali'nde ciddi sorun yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'ne ilişkin, 'İlk incelemeler santraldeki ana ünitelerde ciddi bir sorun olmadığı yönünde. Şu anda santral işletmeye alınmasıyla ilgili teknik prosedürler devam ediyor' dedi.

6 Saat Önce
2021-08-05 15:18:57
Fatih Dönmez: Kemerköy Termik Santrali'nde ciddi sorun yok

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yangından etkilenen Kemerköy Termik Santrali'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Dönmez'in açıklamalarının satır başları şöyle;

İlk incelemeler santraldeki ana ünitelerde ciddi bir sorun olmadığı yönünde. Şu anda santral işletmeye alınmasıyla ilgili teknik prosedürler devam ediyor.

Uçak ve helikopterlerle bölgede devam eden yangına dönük soğutma çalışmaları yoğun şekilde yapılmış oldu. Şu anda santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil.

Gerek tesiste yerleşik sensörler vasıtasıyla gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın mobil istasyonları vasıtasıyla standartlara aykırı herhangi bir zararlı emisyon tespiti yapılmadı.

Yangının başlangıcından bu yana sayın Cumhurbaşkanımız süreci takip etti. Önümüzdeki saatlerde yeni bir gelişme olursa paylaşacağız.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını gece saatlerinde Yeniköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesine ulaşmıştı.

Türkevleri Mahallesi'nde etkili olan orman yangını, rüzgarın etkisi ve farklı bölgelere saçılan kozalak parçalarının tutuşması nedeniyle geniş bir alana yayıldı. Yangının yerleşim bölgelerine ulaşmaması için gün boyu havadan ve karadan büyük mücadele verildi.

Santraldeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı

Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesini çevreleyen tel örgülere kadar ulaşan yangınla ilgili gece boyunca yoğun mücadele sürdürüldü.

Santral çevresinde hazır bekletilen çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA ve su tankeriyle alevlerin termik santralin ana binası ve üniteleri ile sosyal tesislere ulaşmasının önüne geçildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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