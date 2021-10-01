Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'dan göçmen açıklaması

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan katıldığı bir televizyon programında göçmen konusu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın göçmen konusundaki işte o açıklaması;

Fatih kadim bir yerleşim yeri, bir şehir, kadim bir kenttir. İstanbul denilince akla Fatih silueti gelir. Yerli ya da yabancı turist İstanbul'a geldiğinde Fatih'e uğramadan geçmez. Bize düşen böyle önemli kenti, yerleşim bölgesini her yönüyle, kültürüyle, sanatıyla, eğitimiyle, ruhuyla bütün değerleriyle korumaktır. Bunun için toplumsal dinamiklerin, sosyal dokunun da mutlaka korunması gerekir. Dünyanın tüm önemli kentlerine baktığımızda bütün tarihi kentlerine bakıldığında sosyal dokunun kültürün, demografik yapının korunduğunu görüyoruz.



Biz kesinlikle göçmenlere karşı değiliz, bunu düşünmemiz mümkün değil. Asla göçmen karşıtı değiliz. Göçmen burada yaşamasın demiyoruz. Başta turizm ve işletmeler olmak üzere hayatın her alanında birlikte yaşıyoruz. Göçmen demek zarar veren demek değildir. Bir çok alanda katma değer de sağlıyorlar. Biz bu süreci iyi yönetmeliyiz. Fatih en çok etkilenin ikinci ilçesi. İçişleri Bakanlığımız bir karar aldı ve 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren yeni ikametgah alımlarına izin verilmiyor. 8 ayın sonunda yaklaşık 7 bin göçmen azalması yaşandı. Doğal yollarla, kendi istekleriyle başka yerlere göç edenlerin yerine yeni ikametgahlar sözkonusu olmadı sadece. Bölgede yerleşenler, yaşayanlar, çalışanlar aynı şekilde devam ediyor.



Biz çalışan, ikametgah olanların gitmesini değil kayıtdışı yaşayanlara ve kaçak bulunanlara karşı süreci iyi yönetmek istiyoruz. Biz sorun yokmuş gibi davranamayız, süreci doğru, sağlıklı iyi yürütmekle yükümlüyüz. Nasıl ki, su, çevre nüfus planlaması yapılıyorsa bu alanda da doğru planlamaları yapmakla sorumluyuz.



Fatih'te göçmen konusu büyüyen bir konu değil, küçülen bir konu haline gelmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.