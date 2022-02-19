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Fatih Altaylı: Orhan Gencebay'da 'Geçmiycek işte geçmiycek' eserini seslendirsin

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Tarkan'ın yeni şarkısı ''Geççek'' ile ilgili  'Velev ki, aslında bu şarkıyı iktidara yönelik olarak yazmış olsun, velev ki, 'Geççek' dediği AK Parti iktidarı olsun. Diyemez mi kardeşim!' dedi.

24 Dakika Önce
2022-02-19 11:52:07
Fatih Altaylı: Orhan Gencebay'da 'Geçmiycek işte geçmiycek' eserini seslendirsin

Altaylı "İktidarı destekleyen sanatçı olabiliyorsa, iktidarı desteklemeyen, eleştiren ve gitmesini dört gözle bekleyen, bu günlerin geçmesini isteyen sanatçı da olamaz mı! Herkes biat etmek zorunda mı! Birisi de 'Geççek' desin. Ne olmuş yani. Başka türlü düşünmek, başka siyaseti benimsemek, ülkenin kötü yönetildiğini söylemek yasak mı, suç mu!" ifadesini kullandı.

Altaylı yazısına şöyle devam etti:

"Tarkan'ın 'Geççek'ini beğenmiyorsanız, siz de bir AK Parti'ye yardım konseri düzenlersiniz.

Yavuz Bingöl, Serdar Ortaç, Bülent Ersoy, Mustafa Ceceli, Hülya Avşar, Bülent Ersoy, Mustafa Sandal, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi Orhan Gencebay'ın Mısırlı bir besteciden uyarlayacağı 'Geçmiycek işte geçmiycek' adlı eseri seslendirirler olur biter.

Bu kadar kızmaya, bir şarkıdan neredeyse bir darbe girişimi mağduriyeti yaratmaya çalışmaya gerek yok anlayacağınız. Sonuçta şarkı bu.

Üstelik Sezen Aksu da söylemişti yıllar evvel, 'Geçer geçer, daha öncekiler gibi, bu da geçer neler neler geçmedi ki!' diye. Üstelik de o zamanlar Sezen Aksu hayli AK Partili idi." .

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