Fatih Altaylı: Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmayacağını belirten Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu'nu da ada yapmayacağını, İmamoğlu bunu bildiği için Meral Akşener'e yanaştığını yazdı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Teke Tek programında ağırlayan HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, “Kimi aday göstereceklerini anlamadım ama kimleri aday göstermeyeceğini anladım diyebilirim" diyen Fatih Altaylı, "Öncelikle söyleyeyim, kendisinin aday olmak gibi bir derdi yok. Bunu açık açık söylemiyor olmasının nedeni ise kendi partisine ve kendi tabanına olan saygısı. Ama aday olmayacak” dedi. Altaylı, Ekrem İmamoğlu ile ilgili de çarpıcı tespitler yaptı.

İşte Altaylı'nın yazısından o bölümler...

Mesele İstanbul ve Ankara'yı kaybetmek değil...

- Belediye Başkanlarını aday göstermezken, kafasında sorun olarak gördüğü mesele İstanbul ve Ankara belediyelerini kaybetmek değil. Aday profilini çizerken, 'Cumhurbaşkanlığı makamını ve yetkilerini parlamenter sistemde sağlıklı şekilde kullanacak biri' diye ısrarla altını çizdi.

Ekrem İmamoğlu'nu da yapmayacak! İmamoğlu onun için...

- Yani hedefi Cumhurbaşkanlığı makamına oturmak olan hırslı birini de düşünmüyor. Bu durumda Ekrem İmamoğlu da adaylıktan eleniyor. Zaten muhtemelen İmamoğlu da bunun farkında ve İyi Parti'ye yakın durarak, adaylığının o yönden gelmesini bekliyor gibi.

Mansur Yavaş'ı neden aday olarak düşünmüyor?

- Mansur Yavaş ile ilgili de kendisi hiçbir şey söylememiş olsa da, zannederim Kürt seçmen duyarlılığı var. Yani 'Ya Kürt seçmenden oy alamazsa' tedirginliği.

- İttifak ile de aday belirleme masasına seçim tarihi belli olmadan oturmak istemiyor. .