Fatih Altaylı isyan etti! 'Kudurun şerefsizler...'

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, hakaretlere maruz kaldığını belirterek, 'Bu ülkeyi size rağmen sevip size rağmen düşünmeye devam edeceğiz, kudurun şerefsizler' paylaşımını yaptı.

Hakaretlere maruz kaldığını belirterek sosyal medya hesabından tepki gösteren HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, hakaretlere maruz kaldığını belirterek, "Bu ülkeyi size rağmen sevip size rağmen düşünmeye devam edeceğiz, kudurun şerefsizler" paylaşımını yaptı.

Altaylı paylaşımında, "Bayram günü tatil yaparken aşı olmak isteyenler aşı olabilsin diye memleketin ormanları yanmasın diye bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Karşılığında şerefsizlerin hakaretine maruz kalıyorum. Ulan bu ülkeyi size rağmen sevip size rağmen düşünmeye devam edeceğiz. Kudurun şerefsizler" ifadesini kullandı.

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