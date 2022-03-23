Fatih Altaylı ile komedyen Şahan Gökbakar arasında 'Zelenskiy' polemiği

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, dünkü yazısında komedyen Şahan Gökbakar için 'Şahan Gökbakar’ın Zelenskiy’den eksiği yok fazlası var' sözlerini kullandı. Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabından bu yazıyla alakalı bir paylaşım yaptı.

Komedyen Şahan Gökbakar hakkında şaşırtan bir yazı Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan geldi.

Fatih Altaylı, "Şahan Gökbakarsky" ara başlıklı yazısında Şahan Gökbakar'ın artan biçimde politik bir figür haline dönüştüğünü belirterek, bu durumdan kendisinin de hoşnut olmaya başladığını gözlemlediğini yazdı.

Fatih Altaylı, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Günahını almayayım ama bendeki izlenim bu genç komedyenin “Benden de bir Zelenskiy çıkabilir” havası içine girdiği. Yakışır mı! Niye yakışmasın.

Şahan Gökbakar'ın Zelenskiy'den eksiği yok fazlası var. Zelenskiy adamsa, Şahan 10 kat daha adam.Üstelik de, o da cesaretini orman yangınları sırasında kanıtladı. Ama olmaz. Olmaz çünkü Zelenskiy sadece Zelenskiy değildi. Arkasında Ukraynalı oligarkların sermaye gücü ve uluslararası ilişkileri vardı.

Şahan ise tek başına. Yani politik romantizm tek başına yeterli değil. Türkiye'de Zelenskiy olmaya en yatkın isim Acun Ilıcalı olabilir ama onun da böyle bir niyeti yok. Yine de Şahan'ın gençlere ilham vermesini çok isterim. Çünkü politize bir gençliğe çok ihtiyacımız var.

"POLİTİK BİR FİGÜR VEYA ZELENSKİY OLMAK HAYALİM YOK"

Şahan Gökbakar'da bu yazıyla ilgili olarak Twitter hesabından "Bugün Fatih Altaylı hakkımda güzel bir yazı yazmış.Politik bir figur veya Zelenskiy olmak gibi bir hayalim yok. Oldugum kisiden cok memnunum. Siyaset sevmedigim bir meslek. Gercekleri ve dogruları net sekilde ve ozgurce söyleyebilmek icin, siyasetci degil vatandas olmak yeterli." paylaşımını yaptı.

.