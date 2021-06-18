Fatih Altaylı ile Barış Yarkadaş arasında ‘Veyis Ateş’ tartışması!

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, katıldığı bir programda “Fatih Altaylı’ya da Sevilay Yılman’a da konuşma yasağı koydular” iddiasında bulundu. Altaylı, söz konusu iddiaları Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla yalanladı.

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, katıldığı bir programda “Fatih Altaylı'ya da Sevilay Yılman'a da konuşma yasağı koydular” iddiasında bulundu. Altaylı, söz konusu iddiaları Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla yalanladı.

“ORTAYA LAF ATMA”

“Barış Yarkadaş kardeşim. Bir ithamda bulunacaksan isimle bulun. Ortaya laf atma. Ayıptır” diyen Fatih Altaylı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yayına çıkma sözü verip de çıkmayan kim ise adıyla sanıyla belirt. Ne sana ne de başka birine programa çıkarım deyip de iptal etmedim. Adımı her kullanmayın.”

“EĞER UYGUNSAN…”

Bu açıklamanın ardından Yarkadaş, Altaylı'ya cevap vererek KRT'de yayınlanan programına çağırdı: “Fatih Abi eğer uygunsan salı günü saat 20.00'de KRT - Şimdiki Zaman'a bekliyoruz. Veyis Ateş'in sebepsiz zenginleşmesi ve Habertürk'ün bu durum karşısındaki tavrını birlikte konuşalım.”

NE OLMUŞTU?

Barış Yarkadaş, TV100'de katıldığı Ahu Özyurt'un Sağlı Sollu isimli programında, “Fatih Altaylı'ya da Sevilay Yılman'a da konuşma yasağı koydular. Salı günü biz KRT'ye çağırdık, önce ‘geleceğim' dedi, sonra ‘grup çıkmayacaksın dedi' şeklinde konuştu. Şaban Sevinç'in Bizim TV'sine çıkacaktı, onu da engelledi. Sen eğer bu 10 milyon Euro'yu kimin için istediğini sormuyorsan Veyis Ateş'in savunmasını isteyip bu işin içinden sıyrılamazsın. Niye korkuyorsun sen? 10 milyon isteyen ahlaksız, namussuz, şerefsiz kim ya da kimlerse bunun açığa çıkartılması lazım” şeklinde konuşmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.