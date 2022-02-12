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Fatih Altaylı'dan YÖK'e tepki: 'Rezil karar, hiç sınav yapmayın daha iyi'

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, üniversiteye girişte baraj puanının kaldırılmasına tepki göstererek, 'YÖK adlı darbeci ürünü kurul bu rezil kararını bir de kalan tek tük iyi üniversitenin kontenjanlarını zorla attırarak taçlandırırsa, bu ülkenin kalan son temellerine de bombayı koymuş olur.' dedi.

1 Saat Önce
2022-02-12 15:44:18
Fatih Altaylı'dan YÖK'e tepki: 'Rezil karar, hiç sınav yapmayın daha iyi'

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanları uygulamasının kaldırılmasına tepkiler sürüyor.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, YÖK'ün üniversiteye girişte baraj puanını kaldırmasını "rezil bir karar" olarak nitelendirirken, "Sınav yapmayın daha iyi" dedi.

Altaylı, "Muhteşem olan eğitim sistemimiz biraz daha muhteşem olacak, dünyada ilk 500 arasına giremeyen üniversitelerimiz artık ilk 1000 arasına giremeyecek" ifadesini kullandı.

"Bu rezil kararın hiçbir geçerli ve bilimsel gerekçesi olamaz" diyen Altaylı, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Hiç sınav yapmayın daha iyi.

Bu saçma sapan karar;
1. Genç işsizlik rakamlarını 4 sene öteler.
2. Özel üniversitelerin boş kontenjanlarını doldurur para kazanmalarını sağlar.
3. Mezun olduklarında iş bulamayacakları garanti olan çocuklar için ailelerin yapacağı gereksiz harcamayı arttırır.
4. Diplomalı işsiz sayısını katlar.
5. Eğitimin genel düzeyini yerle bir eder.

YÖK adlı darbeci ürünü kurul bu rezil kararını bir de kalan tek tük iyi üniversitenin kontenjanlarını zorla attırarak taçlandırırsa, bu ülkenin kalan son temellerine de bombayı koymuş olur. Milli Eğitim Bakanı Özer'in bu rezaleti durdurma ihtimali var mı onu da bilmiyorum!"

"Diplomalı işsizler yaratacak"

YÖK'ün kararına bir tepki de Eğitim Sen'den geldi. YÖK'ün baraj puanlarını kaldırma kararını değerlendiren Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, "Bu nicelleşmenin sonucu diplomalı işsizler demek" ifadelerini kullandı.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise yapılan değişikliği "umut tacirliği" olarak değerlendirdi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da, "Devlet Bahçeli ‘puanlar düşürülsün' diye çağrı yaptı. YÖK, ‘emredersiniz' dedi. Tamamını kaldırdı" diye konuştu. .

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