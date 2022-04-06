Fatih Altaylı'dan Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş çıkışına tepki: Nezaketsizlik

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'Mansur Yavaş adayımız' çıkışını eleştirdi. Altaylı, “Belki şimdi de TKP Ümit Özdağ'ı aday gösterir. Biz de güleriz.” dedi.

Fatih Altaylı bugünkü yazısının bir kısmında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ‘Mansur Yavaş partimizin cumhurbaşkanı adayıdır' çıkışına nezaketsizlik yorumuyla tepki gösterdi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, “Siyasi hamle mi nezaketsizlik mi!” başlıklı yazısında Ümit Özdağ'ın canlı yayındaki Mansur Yavaş çıkışını eleştirdi.

Dünkü iddiaların ardından Ümit Özdağ'a mesaj attığını söyleyen Fatih Altaylı, “Yarın Mansur Yavaş'ı partinizin Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayacağınızı duydum. Bu doğru mu” diye sordum. Şöyle yanıt verdi: “Bir bir açıklama yapmadım. Tamamen spekülasyon yapılıyor isim konusunda.” Bu yanıt üzerine bir mesaj daha çektim. “Ümit Bey burada bir yanıt yok.” O da gülerek yanıtladı, “Ben de siyasetçiyim.” Bu dedikodular Yavaş'ın da kulağına gitmiş olmalı ki o da, “Aday falan değilim.” diye bir açıklama yapmak zorunda kaldı.” ifadelerini kullandı.

“Ama bu açıklama Ümit Özdağ'ı durdurmadı.” diyen Fatih Altaylı, şöyle devam etti:

“Özdağ bu sabah başka bir siyasi partinin mensubu olan bir siyasetçiyi partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı.

Özdağ'ın yaptığı hamle siyasi olarak büyük bir nezaketsizlik olarak geçiştirilemez.

Arkasında bir başka plan, iktidar koalisyonuna destek verme amacı falan yoksa bile hem CHP'ye hem de Yavaş'a karşı ayıptır.

Bana göre Millet İttifakı'nın en güçlü adayı olabilecek olan Mansur Yavaş'ın önünü kesmekten başka hiçbir işe yaramaz.

"Millet İttifakı Yavaş'ı aday gösterirse destekleriz" demek başkadır "Yavaş partimizin adayıdır" demek başkadır.

Arada çok ciddi bir fark vardır.

Bu fark Cumhurbaşkanlığı seçimine mal olacak kadar büyük olabilir.

Özdağ'ın olmayacak bu duaya niye amin dediğini bir gün öğreniriz.

Belki şimdi de TKP Ümit Özdağ'ı aday gösterir.

Biz de güleriz.”

ÜMİT ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bu sabah FOX TV Çalar Saat programında ABB Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulunarak, Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığını açıklamasını gerektiğini savundu. Yavaş bu çıkışa henüz bir cevap vermedi ama ABB Basın Danışmanı Volkan Memduh Gültekin dün akşam yaptığı açıklamada, “Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sn. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır.” demişti. .