DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2021 Engelli öğretmen atama başvurusu başladı mı? EKPSS 750 öğretmen alımı başvurusu ne zaman başlıyor?
MİT eski yöneticisi Mehmet Eymür’e göre Perinçek kimin adamı?
2022 yılında trafik cezaları ne kadar olacak?
Türkiye’de en çok satan otomobil markaları belli oldu
Merkez Bankası rezervleri 123,8 milyar dolara geriledi
2021 engelli öğretmen atama branş dağılımı | 750 engelli öğretmen kadro ve branş dağılımı 2021
Türkiye Basketbol Federasyonu'nda yeniden Türkoğlu dönemi
İngiltere ve Fransa arasındaki balıkçılık krizinde yeni gelişme
İsrail, binlerce yeni sığınak inşa ediyor
''Gıda fiyatları 2011’den bu yana en yüksek seviyede''
Hakan Taşıyan: Organ nakliyle hayata döndüm
Galatasaray'a ceza verilecek mi? Tam kapasite kararından sonra Galatasaray ceza alır mı?
Başak Demirtaş: Beş yıl boyunca her şeye rağmen umudumuzu hiç yitirmedik
BioNTech aşısında 3. doza başlandı
Şeker yerine keçiboynuzu unu kullanın

TIMETURK / GÜNDEM / Fatih Altaylı'dan Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'na sert tepki

Fatih Altaylı'dan Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'na sert tepki

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya sert tepki gösterdi. Altaylı, 'Yuh artık Eyüp Aksu. Yuh. O taksilere sen bindir karını, kızını. Ama sende kabahat yok. O odaya seni başkan yapanda kabahat' ifadelerini kullandı.

3 Saat Önce
2021-11-04 12:51:03
Fatih Altaylı'dan Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'na sert tepki

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun taciz ve tecavüzden sabıkalı oldukları için lisansları iptal edilenler taksiciler için af istemesini "Yuh olsun böyle oda başkanına" başlığı ile köşesine taşıdı.

Altaylı'nın yazısı şöyle:

"Hala takatiniz kaldı ise bizimle kafa bulmaya devam eden bir diğer kişiyi takdim etmek istiyorum. O kişi son zamanlarda sık sık karşımıza çıkan biri.

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu.

Hani şu geçenlerde taksisinde “hileli taksimetre” yakalanan şahıs.

Beyefendi taciz ve tecavüzden sabıkalı oldukları için taksi şoförlük lisansları iptal edilenler için af istemiş.

Daha basit bir anlatımla taciz ve tecavüz suçlularının taksi şoförü olabilmesini istemiş.

Şaka yapmıyorum.

Gerçekten istemiş.

Normalde devlet böyle karar alsa, Taksiciler Esnaf Odası Başkanı olarak çıkıp, “Biz bu kararı kabul edemeyiz. İnsanların eşinin, kızının bindiği taksilerimizde böyle bir olasılığın müşterilerimizi rahatsız etmesine izin veremeyiz” demesi gerekirken bu zat “Tacizciler ve tecavüzcüler mesleğe geri dönsün” diyebiliyor.

Şakası bile olmayacak kadar rezil, pis, utanmazca bir talep.

Benim eşim, evladım işten ya da okuldan çıkıp eve gelmek için zor bela da olsa bir taksi bulup binecek ve o taksiyi bir tecavüz suçlusunun kullanması ihtimal dahilinde olacak.

Yuh artık Eyüp Aksu.

Yuh.

O taksilere sen bindir karını, kızını.

Ama sende kabahat yok.

O odaya seni başkan yapanda kabahat."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş