Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu’na sert ‘adaylık’ tepkisi!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanlarının Cumhurbaşkanı adayı olmayacağı şeklindeki sözlerini eleştirdi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü köşesinde “Kemal Bey bu takası kabul eder mi” başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarını Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermeme sözlerini eleştiren Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu veya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda seçimi kazanacaklarını ima etti.

“Oysa tüm anket firmaları ve dahi iktidar partisi bile biliyor ki, seçime gidilirken hala var ise, Millet İttifakı'nın çıkarabileceği en güçlü adaylar 2 büyükşehir belediye başkanı. Bu yüzden de iktidar sözcüleri her yerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığını pompalıyor, Yavaş ve İmamoğlu'nu ise karalıyorlar” diye yazan Fatih Altaylı, yazısının sonunda şu ifadeleri kullandı:

“Muhtemelen Kemal Bey'in çevresinde de Yavaş veya İmamoğlu'nu istemeyen bir grup da var ve onlar da ‘Aman efendim belediyeleri kaybederiz' diye dolduruş yapıyorlar.

Oysa soru çok basit. Kemal Kılıçdaroğlu'na şunu sormak isterdim. ‘Sayın Kılıçdaroğlu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi arasa ve ‘Kemal Bey ben bu Cumhurbaşkanlığından sıkıldım. Verin Ankara Belediye Başkanlığını AK Parti'ye ben de size Cumhurbaşkanlığını vereyim' derse, bu teklifi kabul mü edersiniz, ret mi!

Yoksa böyle bir teklife karşın 'Bana veya Abdullah Gül'e verecekseniz kabul, başkasına vereceksiniz ret' yanıtı mı verirsiniz!'”

Kaynak: medyaradar.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.