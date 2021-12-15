Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu’na ‘Adı AK Parti’ye yarıyor’ eleştirisi!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda 'ittifak kabul ederse onur duyarım' sözleriyle ilgili olarak, 'Kılıçdaroğlu adı, AK Parti’den uzaklaşan seçmeni yeniden AK Parti’ye doğru itiyor' yorumunu yaptı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ‘Kılıçdaroğlu adı AK Parti'ye yarıyor' başlıklı yazısında, “Ülkenin içinde bulunduğu duruma rağmen, AK Parti'nin oylarında bir artış var ise, bunun en önemli nedeni Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının gündemde olmasıdır” düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, yazısında şunları kaydetti:

"Millet İttifakı ne karar alır bilmiyorum. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına İyi Parti'nin onay vermesinin mümkün olmadığını, siyaseti bir satır bile okuyabilen herkesin Kemal Kılıçdaroğlu ile gidilecek bir seçimden Cumhur İttifakı'nın adayının kazanacağı sonucunu çıkaracağını biliyorum.

Eğer Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa, Meral Akşener de aday olacaktır. Ve böyle bir durumda ikinci tura kesinlikle Meral Akşener çıkar. Bunun için iddiaya bile girebilirim. Ama bence Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçimini ağzına bile almadan ekonomik duruma ve ülke sorunlarına odaklanmalı. Çünkü hep söylediğim gibi, bu saatten sonra AK Parti iktidarının uzaması AK Parti'ye değil, CHP'nin yapması muhtemel hatalara bağlı."

‘YAZ AYLARINDA ERKEN SEÇİM…'

Fatih Altaylı, ‘Anlaşmadan çıkan enflasyon tahmini' başlıklı yazısında ise gazeteci Şeref Oğuz'un Katar ile uzatılan SWAP anlaşmasında 1 doların 22 Türk lirası olarak sabitlendiği iddiasını değerlendirdi.

“Şeref Oğuz bunu diyorsa bir bildiği vardır. Çünkü geçmişte AK Parti iktidarına ve o iktidarın ekonomi politikalarını arka planda da olsa hala belirleyen isimlere çok yakındı ve bu yakınlıklar bir günde kopmaz. Zaten Şeref Oğuz dostumun bu açıklaması hiçbir şekilde yalanlanmadı” diyen Altaylı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Anlaşma 1 yıllık olduğuna göre, bu bilginin manası şu. Hükümet 1 yıl sonrası için dolar kurunu 22 TL olarak öngörüyor. Yine aynı hesapla, enflasyonun da yüzde 50'nin üzerinde olacağını öngördükleri ortaya çıkıyor. İktidarın son yıllardaki ekonomi tahminlerinin gerçekleşme oranındaki isabete bakarak, bu tahminin ne kadar sapacağını hesaplamak da olası, bu sapma gerçekleşmeden önce yaz aylarında bir erken seçim ihtimali çıkarmak da.”

Kaynak: medyaradar.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.