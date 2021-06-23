Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır hakaret!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Twitter hesabından Cemile Taşdemir'in Habertürk bünyesindeki gazetecilerle ilgili ortaya atılan iddialar hakkında yapmış olduğu yoruma, “Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma.” ifadeleriyle karşılık vermesi sosyal medyada geniş tepki çekti.

Altaylı'dan hakaret

Gazeteci Cemile Taşdemir'in twitter hesabında Sezgin Baran Korkmaz ile Habertürk ve Sözcü'de yazan bazı gazeteciler arasındaki bağlantı iddialaryla ilgili "Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunluğu asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk.' ifadelerine yanıt veren Fatih Altaylı, "Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma. Ben senin etrafında toplanan alçak hırsızlardan değilim. Adımı kirli ağzınıza almayın." şeklinde hakarette bulunarak cevap verdi.

Sözcü yazarı Uğur Dündar ise sosyal medya hesabından Taşdemir'e yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Cemile Taşdemir, haddini bil! Sen ve çevrendekiler hep birlikte akçeli çamur atmaya kalksanız, bana zerresi yapışmaz ama, o çamurlar döner alayınızı çamur insan yapar!.. Zaten çoktan yapmış bile!.."

Taşdemir: Var mısın?

Taşdemir, bir başka paylaşımında ise şöyle dedi:

“Belli konulardaki suskunluğunu sordum ama gelen cevap bu. Medeniyetten nasibini almamış barbar bir yaşam formu bile bir kadınla nasıl konuşulmayacağını bilir. Bu hakaretlerin sebebi suçluluk psikolojisi mi? Hadi var mısın mal varlıklarımızı ortaya koyalım”

Altaylı'nın geçmişi hatırlatıldı

Altaylı'nın 1999 yılında Radyo D'de yaptığı yorumu hatırlatan bazı kullanıcılar ise Altaylı'nın daha önce de başörtülü bir kadın hakkında kullandığı hakaret içerikli ifadeleri hatırlattı. Söz konusu tarihte Bab-ı Ali Yokuşu isimli programda gazete haberlerini okuyan Fatih Altaylı, Hürriyet gazetesinin manşetini okuduğu sırada Marmara Üniversitesi önünde bekleyen başörtülü öğrencilerle ilgili, "Bir kadın var orada (Hürriyet gazetesinin manşetinde yer alan başörtülü öğrenciyi kastederek) kadın olduğunu da hiç zannetmiyorum. Bu büyük ihtimalle bir fahişe. Bir pankart açmış, öğrenci değil o, buraya getirilmiş bir fahişe. Üniversite önünde eylem yapanların arasında bakıyorum da öğrenci yoktur. Belki bir iki tane. Bunlar kevaşe kevaşe.” ifadelerini kullanmıştı.

Taşdemir, bir başka paylaşımında ise Altaylı'ya göndermede bulunan Erk Acarer'in paylaşımını hatırlattı:

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.