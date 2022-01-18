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TIMETURK / GÜNDEM / Fatih Altaylı: Alayınızın toplamı bir Sezen Aksu kadar iz bırakmamıştır bu ülkede

Fatih Altaylı: Alayınızın toplamı bir Sezen Aksu kadar iz bırakmamıştır bu ülkede

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, şarkıcı ve söz yazarı Sezen Aksu’nun şarkı sözleri nedeniyle eleştirilmesine sert bir dille tepki gösterdi.

19 Dakika Önce
2022-01-18 12:20:14
Fatih Altaylı: Alayınızın toplamı bir Sezen Aksu kadar iz bırakmamıştır bu ülkede

'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkıda geçen, ‘Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözleri sosyal medyada polemik olan Sezen Aksu'ya yönelik tartışmalar sürüyor. Habertürk yazarı Altaylı, şarkıcıya yönelik eleştirilere bugünkü köşesinden yanıt verdi.

"Size edecek tek bir söz var ama burada yazamam. “Ha…” ile başlıyor. Çoğul olduğunuz için de “...tiriniz” ile bitiyor. Gerçekten “Ha….iniz” ifadelerini kullanan Altaylı, "Hepinizi toplasak hatta yetmez iki ile çarsak onun da karesini alsak. Alayınızın toplamı bir Sezen Aksu kadar iz bırakmamıştır bu ülkede" dedi.

Altaylı, “Çoluk çocuğa yurt adı altında çalışan tarikat evlerinde taciz, tecavüz edince kendini muhafazakarların sözcüsü zannedenlerden tepki yok… Buralarda baskı sonucu çocuklar intihar edince kendini muhafazakarların sözcüsü zannedenlerden tepki yok… Aynı yerlerde 18 yaşında çocukların kafası kesilip, deccali öldürdüm çığlıkları atılınca kendini muhafazakarların sözcüsü zannedenlerden tepki yok… Cinci hoca kadın erkek, karı koca demeden önüne geleni becerince kendini muhafazakarların sözcüsü zannedenlerden tepki yok… Şeyh hazretleri tarikatta kim var kim yok, cinsiyet ayırmadan badeleyince kendini muhafazakarların sözcüsü zannedenlerden tepki yok… Hırsızlık, yolsuzluk, sözde inandıkları dinde yasak ve ayıp olan her türlü rezillik alıp yürüyünce kendini muhafazakarların sözcüsü zannedenlerden tepki yok… Ama bir kadın sanatçı 5 yıl önce yayınlanmış bir şarkısında Adem ile Havva'ya cahil dedi diye ortalık yıkılıyor. Neymiş, değerlerimiz ayaklar altına alınmış. Yukarıda saydığım onca olayda muhafazakarlar değerlerin içine ederken çıtınız çıkmıyor da, bir şarkı sözündeki teşbihten mi gocunuyorsunuz be utanmazlar” diye yazdı. .

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