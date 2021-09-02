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TIMETURK / GÜNDEM / 'Faşist olduğu kadar müptezelmiş de'

'Faşist olduğu kadar müptezelmiş de'

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın katıldığı bir yayında, yanına gelen bir kadının 'Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz?' dediğini belirttikten sonra buna karşılık, 'Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim' diye cevap verdiğini anlatması sosyal medyada yoğun tepki çekti.

2 Saat Önce
2021-09-02 19:50:40
'Faşist olduğu kadar müptezelmiş de'

Özcan'ın söz konusu ifadeleri üzerine tepki gösteren isimlerden biri de Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Coşkun oldu.

tanju-ozcan

Coşkun'un "Faşist olduğunuz kadar müptezelmiş de" başlıklı bugünkü yazısı;

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir anısını paylaşmış.

Tesettürlü bir hanım, Tanju Özcan'a “Başkanım benim bebeğim olmuyor, yardımcı olur musunuz?” demiş. Tanju Özcan da tüp bebekle ilgili bu gayet masum yardım talebini, son derece münasebetsizce yorumlayıp “Hanımefendi, ben size nasıl yardımcı olabilirim?” diye cevaplamış.

Tanju Özcan'ın bu anısını, “Biraz da gülelim eğlenelim” diye anlatması ise işin en mide bulandırıcı tarafı.

Ülkemde mülteci istemiyorum” tavrını, “Mülteciye su bile yok” noktasına kadar taşıyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a şöyle seslenmek isterim:

“Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de...”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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