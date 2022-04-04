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TIMETURK / GÜNDEM / Farah Zeynep Abdullah’tan tepki

Farah Zeynep Abdullah’tan tepki

Başrol oynadığı Bergen filminden 40 milyon lira kazandığı ileri sürülen Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından sitem etti. 'Bugün yine geri zekalı bir haber çıkmış hakkımda, çok hastaydım da valla bir şey de yazmadım ama gereksiz' diyen Abdullah, 'Ayıp ve uydurma bir haber' dedi.

1 Saat Önce
2022-04-04 11:59:46
Farah Zeynep Abdullah’tan tepki

Acıların Kadını albümüyle satış rekoru kıran arabesk-fantezi şarkıcısı ve oyuncu Belgin Sarılmışer'in canlandırıldığı Bergen filmi geçen 4 Mart'ta vizyona girdi. Şimdiye dek 4 milyon 868 bin 250 kişi tarafından izlenen yapımdan 142 milyon 836 bin 200 lira hasılat elde edildi. Filmin hem başrol oyuncusu hem de ortak yapımcısı olan Farah Zeynep Abdullah'ın ise 40 milyon lira kazandığı ileri sürüldü. Kısa sürede sosyal medyaya damga vuran gelir haberine Farah Zeynep Abdullah'tan cevap gecikmedi.

Twitter'dan yaptığı paylaşımla haberi yalanlayan Abdullah "Bugün yine geri zekalı bir haber çıkmış hakkımda, çok hastaydım da valla bir şey de yazmadım ama gereksiz. Ayıp ve uydurma bir haber. Bunu yapan zamanı bol olan insan kimmiş ona da bakacağım yarın. Kaynağını da merak ettim gerçi üstüne oturduğu kaba et olduğunu tahmin ediyorum" dedi.

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