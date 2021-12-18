Falyalı tahliye oldu

İddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Falyalı, ekim ayında Girne’de polise teslim olmuştu. Instagram hesabından bugün yaptığı bir paylaşımla serbest bırakıldığını duyuran Halil Falyalı’nın, kendisi ve çalışanları aleyhlerindeki davalar geri çekilince serbest kaldı...