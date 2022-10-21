Fakıbaba: 'Ben trenden inmedim, indirildim...'

AK Parti'den istifa eden Urfalı siyasetçi Ahmet Eşref Fakıbaba'nın geçmişte yaşanan bazı siyasi gelişmelerde öne çıkan ismi etrafında dolaşan sorulara verdiği cevaplar, kendisini istifaya sürükleyen sürece ilişkin bazı fikirler veriyor...

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinden ve milletvekilliğinden istifasının ardından dün İYİ Parti'ye geçeceğini duyurmuştu... Fakıbaba neden AK Parti'den istifa etti?

Habertürk gazetesinden Bülent Aydemir, Fakıbaba'ya yönelttiği bazı sorulara aldığı cevapları paylaştı...

Aydemir'in "Fakıbaba'nın istifası…" başlıklı yazısından önemli bir bölüm;

AK Parti'de izlenen politikalardan rahatsız olan ya da arayış içinde olan bazı isimlerin ikna edilmeleri konusunda parti yönetimince bir sürecin de işletildiğine tanıklık ettim. Dün Meclis kulisinde sürecin içinde olan birçok isimle görüşme imkânı buldum.

Aldığım bilgileri sizlerle paylaşmak isterim…

Fakıbaba'nın uzun zamandır partide bulunmaktan rahatsız olduğunu, bazı politikaları ve uygulamaları eleştirdiğini, karar süreçlerine katılamadığını, hatta daha önce bir kez istifa ettiğini ancak AK Parti'nin büyükleri tarafından ikna edildiğini yakından biliyorum. Fakıbaba ile birkaç kez uzun uzun konuşma fırsatı bulmuş, kendisinden bazı konuları dinlemiştim.

“CEKETİMİ ASSAM KAZANIR”

Genel cerrah olan Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'da halk tarafından sevilen bir isim. 28 Mart 2004 yerel seçimlerde AK Parti'den Şanlıurfa Belediye Başkanı seçilmiş, başarılı bir belediye başkanlığı dönemi geçirmesine rağmen, 29 Mart 2009 seçimlerinde AK Parti tarafından aday gösterilmemişti.

AK Parti'den istifa edip bağımsız olarak seçime giren ve oyların yüzde 44'ünü alan Fakıbaba, Şanlıurfa Belediye Başkanı seçildi. Fakıbaba'nın seçilmesinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği iddia edilen, “Ceketimi assam kazanır” ifadesine şehir halkının tepkisinin etkili olduğu belirtildi. Yakın zamandaki görüşmemizde bu konuyu sorduğum Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından böyle bir söz çıkmadığını, Erdoğan'a atfen partideki bazı rakiplerinin bu ifadeyi kullandıklarını aktardı. Sonuç olarak bu seçimde, Başbakan'ın yol güzergahındaki bazı evlerin balkon ve pencerelerine ceketler asıldı; AK Parti bu seçimi kaybetti.

“BEN TRENDEN İNDİRİLDİM”

Seçim sürecinde Saadet Partisi'nin desteğini alan Fakıbaba, belediye başkanı seçildikten kısa bir süre sonra Saadet Partisi'ne katıldı. 2010 yılında Saadet Partisi'nden istifa ederek yeniden AK Parti'ye geçti.

AK Parti'ye geçerken, Erdoğan'ın, “Bu trenden inenler, bir daha binemezler” sözünü hatırlatanlara, “Ben trenden inmedim, indirildim” yanıtını veren Fakıbaba, 19 Temmuz 2017'de yapılan kabine değişikliği ile dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na atandı. Kısa bir süre bakanlık yaptı. 2018'de AK Parti'den milletvekili seçilen Fakıbaba'nın bundan sonraki süreçte partisiyle yıldızı bir türlü barışmadı.

SURUÇ OLAYINDA TERS DÜŞTÜ

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim kampanyası sırasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı. Çatışmada Şanlıurfa Milletvekili Halil İbrahim Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Yıldız ile DBP'nin eski yöneticilerinden Esvet Şenyaşar ve oğulları Adil ile Celal Şenyaşar hayatını kaybetti. Yaralıların kaldırıldığı hastanede de olaylar devam etmiş; Esvet Şenyaşar ile iki oğlu hastanede öldürülmüştü. Fakıbaba bu olayla ilgili, “İki gün sonra Allah rahmet eylesin, bu adamların dükkanına gitmişim. Devletin bakanıyım. Adamlar PKK'lı olsa bana bir şey yapmaları lazımdı. Beni güler yüzle uğurlamışlar. Sonradan belli oldu. Bunlar PKK'lı değil, HDP'ye oy veren vatandaşlar. Buna saygı duyarım. HDP'ye oy vermek ayıp değildir. Terör olayı dediğim için kendimi affedemedim" açıklamasını yapmıştı.

AK Parti Milletvekili Yıldız ise Fakıbaba'nın bu sözleri üzerine, “Siyaset arenasında ve toplum nezdinde karşılığı kalmayan başka siyasi parti arayışı içerisinde olan iki yüzlü siyasetçinin PKK bağlantıları net olan aileyi zavallı gibi göstermesinden utanç duyuyorum” demişti.

“URFA HALKI KAZANSIN”

Şanlıurfa konusunda atılan bazı adımlardan da rahatsızdı Fakıbaba… Son olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 29 milyon 500 bin TL bedelle üç arsa için açtığı ihaleye tepki göstermiş, arsa satışı yerine buraya konut yapılmasını önermişti. Fakıbaba, “Astronomik kârı, birkaç kişi alacağına, Urfa halkı kazansa daha iyi olmaz mı?” diye sormuştu. Sohbetlerimiz sırasında ülke siyaseti ve siyasi kariyeri için bir arayış içinde olduğunu da görmüştüm. Fakıbaba, dün hem AK Parti üyeliğinden hem de milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa açıklamasında, “Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum” ifadesini kullandı ve bundan sonra İyi Parti'de siyaset yapacağını açıkladı.

Habertürk