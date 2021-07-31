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Fahrettin Koca, risk haritasında rengi değişen illeri paylaştı
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Fahrettin Koca, risk haritasında rengi değişen illeri paylaştı

Koronavirüs risk haritasında 2 il çok yüksek riskliden yüksek riskliye, 4 il de yüksek riskli ilden orta riskli il kategorisine döndü.

41 Dakika Önce
2021-07-31 09:00:09
Fahrettin Koca, risk haritasında rengi değişen illeri paylaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 risk haritasında, turuncu ve sarıya geçen iller hakkında bilgi verdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından, bazı illerin COVID-19 riski açısından son durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Van ve Erzurum, çok yüksek riskli il (kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (turuncu) kategorisine geçti. Hakkari, Kırıkkale, Nevşehir ve Çankırı yüksek riskli il (turuncu) kategorisinden orta riskli il (sarı) kategorisine geçti."

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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