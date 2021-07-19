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TIMETURK / GÜNDEM / Fahrettin Koca'dan, futbol camiasına aşı teşekkürü

Fahrettin Koca'dan, futbol camiasına aşı teşekkürü

Sağlık Bakanı Koca, taraftarlarına koronavirüs aşısı olma çağrısı yapan futbol kulüplerine teşekkür etti.

3 Saat Önce
2021-07-19 12:20:34
Fahrettin Koca'dan, futbol camiasına aşı teşekkürü

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Bakan Koca, Adana Demirspor, Altay, Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray, Gaziantep, Göztepe, GZT Giresunspor, Helenex Yeni Malatyaspor, İstanbul Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Yukatel Kayserispor futbol kulüpleri ile Kulüpler Birliği'nin logosu bulunan görseli paylaştı.

Koca, paylaşımında, "Taraftarlarına 'aşı olun' çağrısı yapan futbol kulüplerimize ve Kulüpler Birliğine teşekkür ediyorum. Aşımızı olalım ki tribünlere tam kadro çıkalım." ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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