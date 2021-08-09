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Fahrettin Koca: Aşılama normaline dönüyor

Sağlık Bakanı Koca, bugün saat 15.07'de 1 milyonuncu koronavirüs aşısının yapıldığı bilgisini paylaştı. Türkiye'de aşılamanın arttığını vurgulayan Bakan Koca, 'Aşı olma kararı da hızlandı' dedi.

5 Saat Önce
2021-08-09 19:37:38
Fahrettin Koca: Aşılama normaline dönüyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan aşılamdaki son durumla ilgili bilgi paylaştı.

Bakan Koca, saat 15.07'de 1 milyonuncu yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının yapıldığını açıkladı.

"Türkiye aşılamada normaline dönüyor" diyen Bakan Koca, vatandaşların aşı olma kararlarının hızlandığının bilgisini de paylaştı.

Türkiye'de 9 Ağustos'ta saat 19.30 itibarıyla toplam 77 milyon 572 bin 923 koronavirüs aşısı yapıldı. Bunlardan 42 milyon 146 bini aşkını ilk doz, 29 milyon 650 bini ise ikinci doz.

Toplumsal bağışıklığın sağlanması için nüfusun yüzde 70'inin aşılanması gerekiyor.

Nüfusun yüzde 67'si ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşısının yaptıranların ortalaması ise yüzde 46,52.

Yoğun bakım hastaları aşısızlardan oluşuyor

Erzurum Şehir Hastanesi'nde yapılan araştırma aşının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Yoğun bakımda yatan 589 hastadan 460'ının hiç aşı yaptırmadığı, 100 hastanın ise tek doz aşı yaptırdığı belirlendi.

Yapılan araştırmanın bir başka sonucu da dikkat çekici. 2 doz Biontech aşısı olan hiç kimse yoğun bakımda tedaviye ihtiyaç duymadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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