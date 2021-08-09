Fahrettin Koca: Aşılama normaline dönüyor
Sağlık Bakanı Koca, bugün saat 15.07'de 1 milyonuncu koronavirüs aşısının yapıldığı bilgisini paylaştı. Türkiye'de aşılamanın arttığını vurgulayan Bakan Koca, 'Aşı olma kararı da hızlandı' dedi.
2021-08-09 19:37:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan aşılamdaki son durumla ilgili bilgi paylaştı.
Bakan Koca, saat 15.07'de 1 milyonuncu yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının yapıldığını açıkladı.
"Türkiye aşılamada normaline dönüyor" diyen Bakan Koca, vatandaşların aşı olma kararlarının hızlandığının bilgisini de paylaştı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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