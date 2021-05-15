DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verdi
Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘Olağanüstü İİT Toplantısı’ duyurusu
İsrail'in hava saldırısında aynı aileden 10 kişi katledildi
Babasını öldürüp annesini rehin aldı; 2’si asker 5 yaralı
Kocaeli'de dehşet veren olay: Babasını öldürdü, 5 kişiyi yaraladı
Fenerbahçe fark da yiyebilir şampiyon da olabilir
Prim günü doldurduktan sonra çalışmaya devam edince emekli maaşı düşer mi?
Filistin’e destek yürüyüşüne Fransız polisinden müdahale
Kassam Tugayları'ndan İsrail'e: Deprem etkisi yapacak hamlemizi bekleyin
Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu
Efsane futbolcu Cantona'dan Filistin’e destek!
İsrail’in AP ve Al Jazeera saldırısına ilişkin ABD’den açıklama
Al Jazeera’den İsrail’in saldırısına tepki: Barbarca bir eylem!
ANALİZ: İsrail nasıl durdurulabilir?
Filistin bayrağını paylaştığı için Avusturya Başbakanı Kurz’un partisinden ihraç edildi

Fahrettin Altun: İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Gazze'de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor' dedi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
15.05.2021 16:46:59
Fahrettin Altun: İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in katliamlarına ve savaş suçu işlemeye devam ettiğini kaydetti.

Altun, "Gazze'de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor. Katliamlarını gizleyebilmek için basın merkezlerini vuran İsrail'in bu alçak saldırılarını lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş