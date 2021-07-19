Fahrettin Altun: İki devletli çözümü aramalıyız

İletişim Başkanı Altun, Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin on yıllardır kalıcı barış için Birleşmiş Milletler (BM) ile yakın iş birliği içinde çalıştığını belirterek, 'Zaman iki devletli bir çözümü gerçekleştirmek için çalışmanın zamanı.' dedi.