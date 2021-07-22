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TIMETURK / GÜNDEM / Fahrettin Altun: Habertürk'ü kınıyoruz

Fahrettin Altun: Habertürk'ü kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 'Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. Habertürk'ü kınıyoruz' dedi.

30 Dakika Önce
2021-07-22 19:14:30
Fahrettin Altun: Habertürk'ü kınıyoruz

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Habertürk'e tepki gösterdi.

Altun, Habertürk'ü kınadıklarını vurguladı ve "Yalan haber, karalama ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor. Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor. Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. Habertürk'ü kınıyoruz!" dedi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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