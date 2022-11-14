Fahrettin Altun'dan net mesaj: Dostluğumuzu istiyorlarsa…

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Taksim'de meydana gelen patlamanın bazı ülkelerin terör gruplarına verdiği desteğin bir sonucu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, kişisel Twitter hesabı üzerinden İngilizce bir paylaşımda bulundu.

Altun, açıklamasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istikrarlı liderliğindeki hükümetimiz, teröristleri nerede olurlarsa olsunlar takip etmekten ve cezalandırmaktan asla çekinmemiştir. Bu gün halkımızın acısını en derinden hissetsek de, onlara masumlara saldıranların bedelini ödeyeceğine söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplum dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Altun "Sivillerimize yönelik terör saldırıları, bazı ülkelerin terör gruplarına verdiği desteğin doğrudan ve dolaylı sonucudur.Türkiye'nin dostluğunu istiyorlarsa doğrudan ve dolaylı desteklerini derhal kesmeliler." dedi .