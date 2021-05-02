Fahrettin Altun'dan 15 Temmuz paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan 15 Temmuz ile ilgili bir paylaşım yaptı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı paylaşımda, "4 yıl önce yazmışız; 'Bugün Türkiye'de asıl mücadele 15 Temmuz diriliş ruhunu yaşatmak isteyenlerle, 15 Temmuz destanını görünmez kılmaya, şehitlerimizin mirasını kirletmeye çalışanlar arasında.' Görüyoruz ki mücadele devam ediyor. Biz milletimizle, liderimizle yürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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