Facebook, Instagram ve WhatsApp'la ilgili 5 güvenlik sorusu

Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularında yaklaşık 6 saat süren erişim sorunu, bu platformların güvenlik sistemlerini gündeme taşıdı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın güvenlik sistemi neden kırılgan?

Dünya genelinde sürekli kesintilerin yaşandığı söz konusu platformların hatalara bu kadar açık ve kırılgan olmasının sebeplerini XR Güvenlik Girişimi'nin kurucusu Kavya Pearlman AA'ya anlattı.

https://youtu.be/YqrIZxgQz5g?t=10

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.