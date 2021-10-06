DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Boğaziçi Üniversitesi'nde 10 gözaltı
Kahramanmaraşspor - Çorum FK canlı izle!
Fransız Büyükelçi Mali Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Evergrande'ye 5,6 milyon dolarlık dava
Altında tahvil faizi düştü
Malulen emeklilik için kaç gün prim ödemek gerekiyor? Esnaf kaç yaşında malulen emekli olunur?
Vatandaşlardan büyük ilgi! 152.7 milyar liralık borç yapılandırıldı
Facebook, Instagram ve WhatsApp'la ilgili 5 güvenlik sorusu
2020 Olimpiyatları'nda 450 milyon siber saldırı olmuş
Esnaf vergiden muaf olma şartı nedir? Hangi esnaflar vergiden muaf olacak?
Kanada'da iş gücü ihtiyacında artış
Irak'ta dehşet anları! Ayı saldırısı sonucu öldü
'Küçük esnafa vergi muafiyeti' dahil 25 kanun maddesi geçti
Mazda da çip tedarik engeline takıldı: Üretim durduruldu!
Hangi esnaflara vergi muafiyeti var? Lokanta, kafe, restoran, kuaför, berberlere vergi muafiyeti geldi mi?

TIMETURK / GÜNDEM / Facebook, Instagram ve WhatsApp'la ilgili 5 güvenlik sorusu

Facebook, Instagram ve WhatsApp'la ilgili 5 güvenlik sorusu

Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularında yaklaşık 6 saat süren erişim sorunu, bu platformların güvenlik sistemlerini gündeme taşıdı.

56 Dakika Önce
2021-10-06 08:50:46
Facebook, Instagram ve WhatsApp'la ilgili 5 güvenlik sorusu

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın güvenlik sistemi neden kırılgan?

Dünya genelinde sürekli kesintilerin yaşandığı söz konusu platformların hatalara bu kadar açık ve kırılgan olmasının sebeplerini XR Güvenlik Girişimi'nin kurucusu Kavya Pearlman AA'ya anlattı.

 https://youtu.be/YqrIZxgQz5g?t=10

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş