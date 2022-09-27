F-35 için dudak uçuklatan rakam! 72 milyar dolarlık rakam resmen açıklandı

İleri teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin, ürettiği F-35 savaş uçaklarıyla dudak uçuklatan rakamlarına ulaştı. Yapılan bir araştırma verilerine göre Lockheed Martin, F-35 savaş uçaklarıyla ABD ekonomisine 72 milyar dolarlık girdi sağladı.

AeroDynamic Advisory, ABD'li uçak üreticisi Lockheed Martin'in ürettiği teknolojileri ve F-35 programı için değerlendirmede bulundu. Kuruluştan yapılan açıklamada "Lockheed Martin F-35 programı tarihteki ekonomik açıdan en önemli savunma programıdır, ancak ABD ekonomisi üzerindeki etkisine ilişkin önceki tahminler muhafazakârdır." denildi.

AeroDynamic Advisory Genel Müdürü Richard Aboulafia ve Genel Müdür Kevin Michaels yaptıkları ortak bilgilendirmede, "Lockheed Martin'in alt kademe tedarikçilerinin tüm faaliyetleri ve bu uçağı desteklemek için gerekli hayati idame faaliyetleri hesaba katıldığında, gerçek ekonomik etki başlangıçta düşünülenden en az %10 daha yüksek." ifadelerini kullandılar.

ALSAN PAYI F-35 SAVAŞ UÇAKLARINDA

AeroDynamic Advisory yakın zamanda F-35 programının bağımsız bir denetimini gerçekleştirdi. Şirket 1'inci Katman tedarikçi harcama verilerine de erişim sağlayarak Lockheed Martin'in ekonomik etki metodolojisi hakkında ve dahili faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

AeroDynamic Advisory, onlarca yıllık havacılık danışmanlığı deneyimine ve tescilli veri tabanlarına dayanarak Lockheed Martin'in yıllık 65 milyar dolarlık ekonomik etki tahmininin tutucu olduğu sonucuna vardı. AeroDynamic'in araştırmasında dikkat çeken önemli nokta ise şirketin Amerikan ekonomisine tahmini yaklaşık 72 milyar dolar katkı sağlayacağı oldu. Bu tahminde dahili üretim ve nihai montaj faaliyetlerinde harcanan paranın yanı sıra birden çok tedarikçi katmanı ve çok çeşitli sürdürme faaliyetleri ile yapılan doğrudan harcamaları yansıttığı bildirildi. Yapılan faaliyetler sonucunda, havacılık dışı ekonomi kapsamında F-35'in etkisinin daha fazla olduğu ve bunun da dolaylı ekonomik aktiviteyi ürettiği öne sürüldü.

F-35 savaş uçaklarının ekonomi üzerindeki etkisine değinen AeroDynamic Advisory Genel Müdür Kevin Michaels, "Önceki tahminler, verilerin hazır olmadığı alt kademe tedarikçilerin bazı faaliyetlerini hariç tutuyordu. Ek olarak, F-35 üretimi aslan payını alırken, bakım, mühendislik ve eğitim gibi programın başarısına katkıda bulunan önemli idame faaliyetleri de var." dedi.

AERODYNAMİC ADVİSORY NEDİR?

AeroDynamic Advisory, küresel havacılık ve havacılık endüstrilerine odaklanan özel bir danışmanlık firmasıdır. Merkezi Ann Arbor, Michigan'dadır ve havacılık ve uzay stratejisi ve büyümesi, MRO, işlem desteği, müşteri memnuniyeti ve ekonomik kalkınma konularında uzmanlaşmıştır.

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