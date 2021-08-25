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TIMETURK / GÜNDEM / F-35 dosyasında son durum

F-35 dosyasında son durum

ABD ile Türkiye arasında tartışma konusu olan F-35 jetlerinin üretimi ile ilgili gazeteci Mustafa Kartoğlu son durum bilgilerini paylaştı

1 Saat Önce
2021-08-25 00:35:04
F-35 dosyasında son durum

Kartoğlu'nun son yazısından ilgili bölüm;

ABD'nin Türkiye'yi ortak olduğu F-35 üretim programından çıkarması ve satın aldığı 6 uçağı teslim etmemesinden sonra, Türkiye'nin yaptığı ödemelerle ilgili henüz bir iade teklifinde bulunmadı.

Türkiye, F-35 programı için ödediği paranın ve hak kayıplarının iadesi için ABD'de Arnold&Porter adlı bir hukuk firmasıyla anlaşmış, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Amacımız projeye geri dönmek değil, hak kaybımızın telafi edilmesi" demişti.

Üretici şirket Lockheed Martin'in Türk şirketlerinden parça tedarik etmeyi 2022'de sonlandırması planlanıyor, tedarik azalsa da halen devam ediyor.

F-35'lerin ana gövdesi, kokpit görüntüleme sistemleri, iniş takımları ve diğer bileşenlerinden oluşan toplam 35 parçası 10 Türk şirketi tarafından üretiliyordu.

Türk şirketleri üretimden 12 milyar dolarlık pay alıyordu. Türk şirketlerinin sistemden çıkarılmasının maliyeti 1 milyar dolar olarak açıklanmış, ayrıca üretimin yavaşlayacağı duyurulmuştu.

Akşam

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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