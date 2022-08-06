F-16 gemi katilini kuşandı! Savaş çanları çalıyor

Çin tarafından adeta ablukaya alınan Tayvan'ın, F-16 Viper savaş uçağı filosunu çatışmaya hazırladığı bildiriliyor. F-16 Viper savaş uçaklarının, saldırıya geçecek herhangi bir Çin gemisini vurmak için, ABD yapımı gemi katili Harpoon füzelerini kuşandığı belirtiliyor.

Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Tayvan'ı çevreleyen ve karasularına giren altı bölgede keskin askeri tatbikatlar düzenlediklerini duyurdu.

O zamandan beri, Çin askeri uçakları ve savaş gemileri Tayvan Boğazı yakınında tatbikatlar yapıyor ve birçoğu hala doğu denizlerinde aktif.

Tayvan'ın Hualien Hava Kuvvetleri Üssü'nün, ülkenin doğu kıyısını savunmak için her biri havadan fırlatılan iki gemisavar Harpoon füzesi ile donatılmış dört tam yüklü F-16V avcı uçağını karşılık vermek için hazırladığı belirtiliyor.

F-16 VIPER'LAR GEMİ KATİLİ HARPOON İLE DONATILDI

Liberty'nin haberine göre, Çin ordusu Tayvan çevresinde askeri tatbikatlar yürütürken, bağımsızlık iddiasındaki ada, ülkenin doğu kıyısını savunmak için dört F-16 Viper savaş uçağını Harpoon (Zıpkın) füzeleri de dahil olmak üzere çeşitli silahlarla donatarak olası bir saldırıya hazırlanıyor.

Son zamanlarda Hava Kuvvetleri'nin Hualien Üssü'nde çok fazla aktivitenin söz konusu olduğu bildiriliyor. Habere göre, genel eğitim görevlerinin tümü durduruldu ve hazırlık görevleri veriliyor.

Üs, çoğu kısa menzilli yan rüzgar füzeleri ve AIM-120 gelişmiş orta menzilli füzelerle donatılmış ondan fazla savaşa hazır görev uçağı hazırladı.

F-16 Viper savaş uçaklarından dördü, her biri iki AIM-120 gelişmiş orta menzilli füze, iki kısa menzilli AIM-9 Sidewinder ısı güdümlü füze, iki havadan fırlatılan AGM-84 Harpoon füzesi ve bir ALQ-184 elektrikli savaş kapsülü ile donatıldı.

F-16 VIPER'IN KUŞANDIĞI GEMİ KATİLİ HARPOON FÜZESİ

Harpoon (RGM-84/UGM-84/AGM-84), Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen ve 1977'den beri kullanılan bir füze ailesidir.

Harpoon füzesi, menzilini ve hedefe kilitlenme gibi yeteneklerini geliştirmek için birkaç kez geliştirildi.

Füze ayrıca F-16'ların yanı sıra, P-3 Orion, A-6 Intruder, S-3 Viking, AV-8B Harrier II, F/A-18 Hornet ve ABD Hava Kuvvetleri B-52H bombardıman uçakları da dahil olmak üzere çeşitli uçaklarda kullanılmak üzere çeşitli geliştirmelerden geçti.

Star Gazetesi .