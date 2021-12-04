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TIMETURK / GÜNDEM / Ezgi Mola, Musa Orhan'a hapis cezası veren hakime seslendi

Ezgi Mola, Musa Orhan'a hapis cezası veren hakime seslendi

Siirt'te 18 yaşındaki bir genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.

2 Saat Önce
2021-12-04 09:47:06
Ezgi Mola, Musa Orhan'a hapis cezası veren hakime seslendi

Eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verilmesinin ardından, avukatı Mehmet Erkan Akkuş açıklama yaptı. Karara itiraz edeceklerini ve olayın istinaf mahkemesi tarafından incelenip çözülmesi gerektiğini düşündüklerini söyleyen Akkuş, "Söz konusu mahkumiyet kararı oy çokluğuyla verilmiştir, heyet üyelerinden birisi beraat istemiştir. Adli tıp doktoru bir önceki duruşmada gelip, 'Tecavüz bulgusu yok, olsa o yönde rapor yazardım' demiş olmasına rağmen hangi gerekçe ile ceza verildiğini anlamakta zorlanmaktayız" dedi.

"DAHA NİCE BÖYLE ADİL KARARLAR VERECEĞİNİZ GÜNLERİMİZ OLSUN"

Daha önce Musa Orhan'a hakaret ettiği suçlamasıyla adli para cezası verilen oyuncu Ezgi Mola, 10 yıl hapis cezası kararının ardından sosyal medya hesabından, "Sayın hakim, eğer bu doğru ise adalete olan inancımızı bir nebze olsun geri getirdiğiniz için size minnettarım. Daha nice böyle adil kararlar vereceğiniz günlerimiz olsun inşallah" paylaşımında bulundu.

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5 BİN 200 TL PARA CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Ezgi Mola, geçen aylarda Musa Orhan'a 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle 65 gün için 5 bin 200 TL adli para cezasına çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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