Eyüp Sabri Göncü Başarılarıyla Gündemde

Gerçekleştirdiği önemli projelerle adından sıklıkla söz ettirmeyi başaran Dollvet Üretim Kampüsü’nün yönetim kurulu başkanı Eyüp Sabri Göncü, 1978 yılında Şanlıurfa’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini burada tamamlayan Göncü, mühendislik eğitimi almak üzere 1997 yılında üniversiteye başlamıştır. Üniversite eğitimi boyunca farklı pek çok kulübün başkanlığını yürüten ve aktif bir öğrencilik hayatı geçiren Göncü, liderlik özelliği sayesinde henüz öğrencilik yıllarında bile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Göncü, üniversite yıllarında kendini geliştirmek ve yaşadığı topluma duyarlı bir birey olabilmek amacıyla; panel, söyleşi, sosyal aktiviteler ve öğrenci etkinliklerine yoğun ilgi göstermiş, sosyal sorumluluk projelerini yakından takip etmiştir. Üniversite öğrencilerinin işsizlik problemine kayıtsız kalamayan Göncü, öğrencilerin ve işverenlerin karşılıklı etkileşimine dayalı çeşitli çalışmalar da yürütmüştür.

Eyüp Sabri Göncü, 2001 yılında üniversiteden mezun olmuş ve eğitimine Amerika'da devam etmiştir. Amerika'daki eğitimini tamamlamasından kısa bir süre sonra ise İngiltere'de Msc in Management Master programına kabul almıştır. Aldığı tüm eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlayarak 2004 yılında yeniden Türkiye'ye dönen Göncü, bu tarihten itibaren aile şirketlerinin geliştirilmesi için çalışmalara başlamıştır. Çeşitli sektörlerde faaliyetlerini sürdüren aile şirketlerinde sanayi grubu imalatlarının yönetilmesi görevini devralan başarılı iş adamı; maaliyet yönetimi, enerji verimliliği ve insan kaynaklarının verimli kullanılması gibi konularda çeşitli çalışmalar yaparak kısa sürede aile şirketlerinin kar ve üretimini arttırmayı başarmıştır.

Aile şirketlerindeki görevlerini 2015 yılında devrederek Dollvet Üretim Kampüsü'nün tüm hisselerini alan Göncü, bütün yatırımlarını aşı ve biyolojik madde üretimine yönlendirmiştir.

Dollvet Üretim Kampüsü'nün başarı hikayesi ise burada başlamıştır. Göncü'nün yönetim kurulu başkanlığını üstlenmesiyle birlikte adeta bir yükseliş dönemine giren Dollvet Üretim Kampüsü; Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne akredite GMP standartlarındaki ilk aşı firması olmayı başarmıştır. Kısa bir süre içerisinde dünya standartlarında aşı üretebilen nadir firmalardan biri haline gelen Dollvet Üretim Kampüsü, biyoteknoloji alanında dünyanın en iyi 20 firmasından biri olarak anılmaktadır.

İlk olarak 2002 yılında ekonomide hayvancılığa katkıda bulunmak amacıyla kurulan Dollvet Üretim Kampüsü, kurulduğu ilk günden bu yana Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı AR-GE belgesine sahip olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Merkez ofisi İstanbul'da yer alan Dollvet'in Şanlıufa Sanayi Bölgesi içerisindeki tesisi, 33 adet aşı ve 3 adet test kiti ruhsatı ile birlikte bir biyoteknoloji merkezi olarak kabul edilmektedir.

Pek çok farklı alanda biyolojik ürün üretme kapasitesine sahip olan Dollvet Üretim Kampüsü, 2018 yılında Avrupa Birliği'nin açmış olduğu en büyük ihaleyi kazanarak tüm dünyada dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. İhalenin kazanılmasıyla birlikte firmanın marka değeri artmış ve yurtdışındaki fon şirketlerinin ilgisini çekmiştir. Fakat Eyüp Sabri Göncü bu konudaki net tavrını ‘'Dollvet'i hiçbir zaman sadece bir ticari kuruluş olarak görmedim.''sözleriyle ifade etmiş ve Dollvet Üretim Kampüsü'nün yerli ve milli kalması konusunda ısrarcı olmuştur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.