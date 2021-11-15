EYT nedir EYT kimleri kapsıyor? EYT’de son durum

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri neler? Bakan Bilgin'in son dakika açıklamaları merak edilirken, EYT'nin ne zaman çıkacağı ve kimleri kapsayacağı araştırılıyor. Peki EYT çıkacak mı? Kim yararlanır? İşte EYT ile ilgili son detaylar.

Çalışma takviminde yer alan 3600 ek göstergeye ilişkin kapsam ve maliyet çalışmaları ile asgari ücret belirleme çalışmaları olduğunu belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, öncelikli gündemlerinde emeklilik yaşı (EYT) ile ilgili herhangi bir çalışmanın bulunmadığını duyurdu.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlerle ilgili düzeltmeye ihtiyaç olduğu belirtildi, Bakanlığımız nezdinde çalışma takviminde yer alan 3600 ek gösterge üzerinde kapsam ve maliyet çalışmaları ile asgari ücret tespiti ve bu iki konuda çalışmalar devam etmektedir. Bakanlık" açıklamasında bulundu.

EYT NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı kanunla emekli olabilmek için gerekli sigortalılık süresi (erkeklerde 25 yıl, kadınlarda 20 yıl) ve prim ödemesinin (5000 gün) yanı sıra yaş şartı (58 için 58) bulunmaktadır. kadınlar, erkekler için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların yeni koşullara entegrasyonu da sigorta süresine göre kademeli olarak sağlanmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.