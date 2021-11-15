DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İranlı Bakan duyurdu: Türkiye ile anlaştık, yakında müzakereleri başlatacağız
Ayva çekirdeği jeli siyah nokta oluşumunu önlüyor
Elmalı Davası’nda anne ve üvey baba beraat etti
Düzenli bir çocuk yetiştirmek için...
Puf puf kabaran poğaçaların sırrını bulduk!
CHP'de bir taciz skandalı daha
Kömür yardımı başvuru ekranı | Kömür yardımı nasıl ve nereden alınır? Yakacak yardımı 2021-2022 başvurusu...
Karadeniz’de sular ısınıyor: Savaşın ayak sesleri...
Demokratik Alevi Dernekleri: CHP Aleviler’den özür dilemeli
EBA seminer programı nasıl girilir? EBA seminer programı nedir? EBA öğretmen seminerleri canlı yayın giriş
ABD, Suriye'de düzenlediği hava saldırısında çoğu kadın ve çocuktan oluşan sivillerin öldüğünü ilk kez kabul etti
Demirtaş: Solcular seçim kampanyasını nasıl örgütleyecek?
Kömür yardımı nasıl alınır?2021-2022 Kömür ve elektrik yardımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır?
Emtia piyasasında fiyatlarda hızlı yükseliş
Sultanı Alparslan'ın ilk eşi Akça Hatun kimdir?

TIMETURK / GÜNDEM / EYT nedir EYT kimleri kapsıyor? EYT’de son durum

EYT nedir EYT kimleri kapsıyor? EYT’de son durum

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri neler? Bakan Bilgin'in son dakika açıklamaları merak edilirken, EYT'nin ne zaman çıkacağı ve kimleri kapsayacağı araştırılıyor. Peki EYT çıkacak mı? Kim yararlanır? İşte EYT ile ilgili son detaylar.

2 Saat Önce
2021-11-15 11:54:12
EYT nedir EYT kimleri kapsıyor? EYT’de son durum

Çalışma takviminde yer alan 3600 ek göstergeye ilişkin kapsam ve maliyet çalışmaları ile asgari ücret belirleme çalışmaları olduğunu belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, öncelikli gündemlerinde emeklilik yaşı (EYT) ile ilgili herhangi bir çalışmanın bulunmadığını duyurdu.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlerle ilgili düzeltmeye ihtiyaç olduğu belirtildi, Bakanlığımız nezdinde çalışma takviminde yer alan 3600 ek gösterge üzerinde kapsam ve maliyet çalışmaları ile asgari ücret tespiti ve bu iki konuda çalışmalar devam etmektedir. Bakanlık" açıklamasında bulundu.

EYT NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı kanunla emekli olabilmek için gerekli sigortalılık süresi (erkeklerde 25 yıl, kadınlarda 20 yıl) ve prim ödemesinin (5000 gün) yanı sıra yaş şartı (58 için 58) bulunmaktadır. kadınlar, erkekler için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların yeni koşullara entegrasyonu da sigorta süresine göre kademeli olarak sağlanmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş