EYT’den kaç kişi emekli olacak? Jülide Sarıeroğlu canlı yayında sayı vererek detayları açıkladı…

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin ardından ilk etapta 1,5 milyona yakın çalışanın emekli olacağını kaydetti.

Ak Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, EYT düzenlemesinin 2023 Ocak ayında netleşeceğini açıklamasının ardından bir açıklamada Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'ndan geldi.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısının 1 milyonun üzerinde olduğunu belirten Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, dosya bazlı yaklaşık 12,5 milyondan fazla emeklimiz var. İlk etapta 1,5 milyona yakın kişinin emekli olacağını, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak” dedi.

Sarıeroğlu açıklamasının devamında, "Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz. Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocam olan sayın Vedat Bilgin olacak" dedi.

Sarıeroğlu, asgari ücretle ilgili ise şunları söyledi:

“Asgari ücret artışı, tüm çalışma hayatındaki ücret skalasını etkileyen bir düzenleme. Bütün iş yerlerimiz ücret güncellemesi yapıyorlar. Sosyal yardımlar, yaşlı aylıkları, emekli aylıkları olduğu için çok geniş kitleleri etkiliyor. Güçlü bir artışla yeni seneye girmeyi düşünüyoruz.”