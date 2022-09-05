Eylül ayı kira artış oranı belli oldu

Eylül 2022 kira zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıklamasının ardından eylül ayı kira artış oranı yüzde 54,69 oldu.

Konut kira artış oranı ve eylül ayı kira zammı kiracılar tarafından merakla bekleniyordu. Zira, yüzde 80'i aşan enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle ev ve işyeri kiralarına fahiş oranda zam yapıldı. Hayat pahalılığının yanı sıra ev kiralarının ani yükselişi, kiracıları zor durumda bıraktı.

EYLÜL 2022 KİRA ZAMMI NE KADAR?

TÜİK 2022 eylül kira artış oranı belli oldu. 2022 Ağustos ayına göre 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 54,69 olarak kaydedildi. Normal şartlarda kira artış oranının üst sınırının da eylül ayında yüzde 54,69 olması gerekiyordu.

Fakat geçen temmuz ayında, Borçlar Kanunu'na eklenen geçici maddeye göre, 1 Temmuz 2023'e kadar (bu tarih dahil) yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yenilenebilecek.

Dolayısıyla 2022 Eylül ayı kira zam oranı yüzde 25 olarak uygulanacak.

KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

2023 Temmuz ayına kadar geçerli olarak yeni düzenlemeye göre, 5 bin TL kira ödeyen bir kiracı, sözleşmesini eylül ayında 6 bin 250 liraya yenileyecek.

2022 Ağustos enflasyon oranı ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 80,21 olarak açıklandı

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