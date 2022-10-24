Evlilikte maddiyat mı maneviyat mı tartışması

Mutlu, huzurlu bir evlilik için maddiyat mı önemli maneviyat mı? 'Kız isteme' durumlarında kız tarafı ailelerden bazılarının maddi durumun elverişli olup olmadığını soruşturması evlenecek olan çiftleri endişelendiriyor... Peki bu endişeler ne ölçüde önemli? Evlilikte maddiyat ne kadar belirleyici?

Sosyal medyada evlilikte maddiyat-maneviyat meselesi tartışma konusu oldu...

Evlenme çağına adım atan gençler arasında en çok şikayet edilen husus, özellikle kız tarafı ailelerin "maddi durum sorgulaması" gösterilirken, maneviyat, ahlak, karakterin fazla dikkate alınmadığı tartışma konusu oldu...

Bazı kullanıcılar maddiyatın çok önemli olduğunu belirtirken, bazıları ise her iki yönden memnun olunması gerektiğini ifade etti. Bazı kullanıcılar ise olumsuz sonuçlanan tecrübelerini paylaştı...

Sosyal medyada gündem olan evlilikte maddiyat-maneviyat meselesine ilişkin bazı paylaşımlar...

"KİMSE MANEVİYAT, KARAKTER SORMADI"

Yaşımdan dolayı, bir kaç kez görücü usülü görüşmem oldu, ilk istekleri soruları 3+1 ev olsun, orda, şurda yaşayamam, işin kariyerin olsun gibi dünyevi sorular oldu. Kimse maneviyat, karakter Allah korkusuyla ilgili bir şey sormadı istemedi. Gerçekten çok üzücü bir çağda yaşıyormuşuz

"ESKİDEN DİNDİ, ŞİMDİ MADDİYAT"

Namaz kılıyor musun hangi günahı işlemekten korkarsın gibi soruların cevapları muhatabı zamanla tanımakla ortaya çıkar. Eskiden dini hassasiyet yeterli ölçüttü ama şimdi maddiyata da bakıyorum çünkü maddiyat ve güç erkeğin zaaflarını ortaya çıkarıp gerçek kumaşını ifşa ediyor.

"YENİ MODA"

Şu an yeni moda ne biliyor musun neymiş erkek yatırım yaptığı kadını kaybetmek istemez aha bu zihniyetler birbirini bulsa evlense da bizbize normal insanlar kalsak

"SÜRÜNDÜREN KIZLAR"

Bende anlamıyorum ki , seninle kuru ekmek dahi yerim önemli değil diyenlerin kiymeti bilinmiyor. Süründüren kızlar el üstünde tutuluyor...

"SORMAK AYIP GELİYOR"

Ben şahsen iş bile soramam bu sorular bana ayıp geliyor, çekiniyorum. Biraz safım galiba. Ama soranlara da yerden göğe hak vermiyor değilim. Ne yapsın kız, kırk yaşına gelmiş ama hâlâ bir baltaya sap olamamış erkeğin maneviyatı da pek iyi sayılmaz. En azından tembeldir.

"ALKOL-SİGARA OLMASIN"

Bende mesela alkol içmesin sigara içmesin namaz kılsın benimle muhabbetli olsun istiyorum gel gelelim bunu sayınca yanına da ayran ister misin böyle biri varmı diyorlar sanırım çok şey istiyorum.

"MASRAFSIZ EVLİLİK OLMADI"

Ben de bir arkadaşım vasıtasıyla biriyle görüştüm.

Adamın evi yok diye dertleniyordu. Dedim herkesin evi mi var zaten 2 kişiyiz 1+1 ucuz bir semtten bakarız. Düğün falan gerek yok masrafa.

1 yılın sonunda bir şey olmadı ve ayrıldık. Ayrılığımızın 2.a yında sözlendi.

"EV-ARABA-YAZLIK SORDU"

Annemin arkadaşının kızı ile görüştük. Ev, araba, yazliķ var mi diye sordu... 7 TL Türk kahvesi hesabini ödemiştim, hayatimda ödedigim hesaplar icinde en çok koyan bu oldu.

"NE NAMAZ KILINAN EVLER VAR"

Ne namaz kılınan evler var, çocukların korkuyla, hastalıkla ve kişiliği gelişmeden büyüdüğü. Öyle namaz kıldım, iki tefsir okudum ile olmuyor o işler. Düşüneceksiniz, kafa patlatacaksınız, hesabınıza gelen-gelemeyen her şeyi okuyacaksınız işte o zaman eviniz huzurlu olur.

"MÜTEVAZİLİK ZAYIFLIK OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Mütevazilerin de zayıf görüldüğü bir toplumda yaşamak da çok üzücü gerçekten. Hiçbirşey istemeyen kadınlar ne yazıkki o erkeğe muhtaçmış gibi algılanıyor ve ben buna herşeyi yaptırabilirim kafasına giriliyor. Maalesef ki yatırım yapılmayan kadınlara zerre kadar değer verilmiyor.