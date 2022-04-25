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TIMETURK / GÜNDEM / 'Evleniyoruz, mutluyuz' yazılı araçla suçüstü yakalandı

'Evleniyoruz, mutluyuz' yazılı araçla suçüstü yakalandı

Aksaray’da otomobilin plakalarına 'Evleniyoruz', 'Mutluyuz' yazarak fabrikadan malzeme çalan Adem Ş., yakalandı. Adem Ş., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

2 Saat Önce
2022-04-25 22:31:14
'Evleniyoruz, mutluyuz' yazılı araçla suçüstü yakalandı

Olay, 20 Nisan'da saat 20.30 sıralarında organize sanayi bölgesindeki bir metal fabrikasında meydana geldi.

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Devriye görevi yapan jandarma ekipleri, metal fabrikasının bahçesinde 1 kişinin otomobile malzeme yüklediğini gördü.

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Otomobilin ön plakasına ‘Evleniyoruz' arkasına ise 'Mutluyuz' yazısının takılı olduğunu fark eden jandarma, durumdan şüphelendi.

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Otomobilde yapılan aramada 5 profil demir, 1 demir jant, 2 demir sandalye, 3 metal merdiven, 9 demir raf, 2 makaraya sarılmış bakır tel ve 10 metre uzunluğunda bakır kablo ele geçirildi.

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Adem Ş.'nin yapılan üst aramasında da 10 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu hap bulundu.

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Malzemeleri çaldığı anlaşılan Adem Ş., gözaltına alındı. Adem Ş., işlemlerinin ardından dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. DHA .

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